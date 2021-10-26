نصائح أخرى في تربية الأطفال

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
955
النقاط
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العمر
59
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
اعرف احتياجاتك وحدودك بصفتك أحد الوالدين ينبغي على الآباء بصفتهم قادة الأسرة أن يضعوا مجموعة من التوقعات الواقعية لأنفسهم وأطفالهم، والابتعاد عن المثالية، وعليهم أن يضعوا نقاط ضعفهم بالحسبان، وذلك لكي يستطيعوا تربية أبنائهم بالشكل السليم، وعليهم محاولة التركيز على حل مشكلة معينة تخص الطفل وعدم حلها جميعها دفعة واحدة، كما عليهم أخذ وقت مستقطع عن دورهم في تربية الأطفال والاهتمام بأمورهم الخاصة التي تجعلهم مسرورين، إنّ هذا ليس أنانية منهم؛ لأنّهم يستحقون وقتاً خاصاً بهم، كما أنّ سعادتهم ستنعكس على سعادة أطفالهم، وتجعلهم مثالاً يحتذى به.
 
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