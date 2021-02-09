هناك فترة من حياتي لا اتذكرها

بسم الله

السلام عليكم احبتي ايها الاكارم

في حياتنا و احوالنا كثيرة هي الامور و الاحداث

التي تدهشنا و نجد لها تفسيرا علميا

او تفسيرا من خلال تجارب الناس الذي مروا بها

لكن

الحيرة تكون كبيرة حينما لا نجد تفسيرا مقنعا

لهته الاحداث او الحالات

كالرؤيا التي تتحق في الواقع

او

الحدس

او

الحاسة السادسة

او

توقع المستقبل

او

كإحساس التوأم بأخيه البعيد عنه

أو

احساس الوالدين بولدهم الذي لا يشاركهم المكان



كل هته الامور تقع معي

و ربما تأتي المناسبة لأحدثكم عنها



اليوم

قررت ان احدثكم عن حالة وقعت لي و لم اجد لها فهما مقنعا



في حياتي توجد مرحلة زمنية اقسم بالله

لا اتذكرها تماما و تأتيني على شكل احلام رأيتها

اتذكر منها امورا مجزأة و غير مكتملة

مثلا عرس فلان او وفاة فلان

في تلك المرحلة اتذكر هذا الحدث بصورة او صورتين

او فيديو قصير غير كامل



بمعنى

اتذكر ما سبق هته المرحلة

و اتذكر ما بعدها



اما المرحلة التي تمتد الى حوالي السنتين

و في عز شبابي

من سن 17 الى 20

كأنها سبات او حلم او غيبوبة



أسأل بطريقة غير مباشرة

اخوتي و والدايا فيقولون وقع كذا و كذا

فأتذكر مشاهد فقط كأنها فيديو اتفرجه

او حلم

كأنني كنت مكبلا او محاصرا

لا اقدر على فعل شيء او شيء من هذا القبيل



بإختصار

كأنني نمت كل هته الفترة

و شفت منامات و احلام و رؤى

بعدها استيقضت

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ما رأيكم او كيف ترون هته الحالة

و هل لديكم علم بحالة مشابهة



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