هناك فترة من حياتي لا اتذكرها

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
13,117
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
بسم الله
السلام عليكم احبتي ايها الاكارم
في حياتنا و احوالنا كثيرة هي الامور و الاحداث
التي تدهشنا و نجد لها تفسيرا علميا
او تفسيرا من خلال تجارب الناس الذي مروا بها
لكن
الحيرة تكون كبيرة حينما لا نجد تفسيرا مقنعا
لهته الاحداث او الحالات
كالرؤيا التي تتحق في الواقع
او
الحدس
او
الحاسة السادسة
او
توقع المستقبل
او
كإحساس التوأم بأخيه البعيد عنه
أو
احساس الوالدين بولدهم الذي لا يشاركهم المكان

كل هته الامور تقع معي
و ربما تأتي المناسبة لأحدثكم عنها

اليوم
قررت ان احدثكم عن حالة وقعت لي و لم اجد لها فهما مقنعا

في حياتي توجد مرحلة زمنية اقسم بالله
لا اتذكرها تماما و تأتيني على شكل احلام رأيتها
اتذكر منها امورا مجزأة و غير مكتملة
مثلا عرس فلان او وفاة فلان
في تلك المرحلة اتذكر هذا الحدث بصورة او صورتين
او فيديو قصير غير كامل

بمعنى
اتذكر ما سبق هته المرحلة
و اتذكر ما بعدها

اما المرحلة التي تمتد الى حوالي السنتين
و في عز شبابي
من سن 17 الى 20
كأنها سبات او حلم او غيبوبة

أسأل بطريقة غير مباشرة
اخوتي و والدايا فيقولون وقع كذا و كذا
فأتذكر مشاهد فقط كأنها فيديو اتفرجه
او حلم
كأنني كنت مكبلا او محاصرا
لا اقدر على فعل شيء او شيء من هذا القبيل

بإختصار
كأنني نمت كل هته الفترة
و شفت منامات و احلام و رؤى
بعدها استيقضت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما رأيكم او كيف ترون هته الحالة
و هل لديكم علم بحالة مشابهة

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mokhtar20

mokhtar20

:: عضو مُشارك ::
إنضم
14 جانفي 2021
المشاركات
211
النقاط
13
العمر
43
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
ربما بسبب الادوية التي كنت تتناولها في حديث سابق قلت انك عانيت المرض لسنين ,,,,,,ربما ,,,,هل ترتبط تلك الفترة بمرضك
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
13,117
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
قال mokhtar20:
ربما بسبب الادوية التي كنت تتناولها في حديث سابق قلت انك عانيت المرض لسنين ,,,,,,ربما ,,,,هل ترتبط تلك الفترة بمرضك
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الغريب اخي المختار انها مرحلة خالية من الادوية تماما
كنت امارس كرة القدم و كنت فناان فيها هههههه
كنت انسان رياضي و اتمتع بصحة ممتازة
 
mokhtar20

mokhtar20

:: عضو مُشارك ::
إنضم
14 جانفي 2021
المشاركات
211
النقاط
13
العمر
43
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
ربماا الادوية اتلفت جزء من ذاكرتك,,,,,,,,,,,,,,,,,,هذا كلام هاوي ولست بمتخصص ,,,لاني ارى ان الامر يحتاج لمتخصص لمعرفة سبب فقدانك لتلك الفترة الزمنية من حياتك ,,,,,,,,,,,,,,اسال نفسك متى فقدتها هل قبل المرض ام بعده
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
13,117
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
قال mokhtar20:
ربماا الادوية اتلفت جزء من ذاكرتك,,,,,,,,,,,,,,,,,,هذا كلام هاوي ولست بمتخصص ,,,لاني ارى ان الامر يحتاج لمتخصص لمعرفة سبب فقدانك لتلك الفترة الزمنية من حياتك ,,,,,,,,,,,,,,اسال نفسك متى فقدتها هل قبل المرض ام بعده
إضغط للتوسيع...
الحقيقة اخي المختار
نسيان المرحلة كان قبل معاناتي مع المرض و الادوية
 
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