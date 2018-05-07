أنت مسحور و زوجتك هي من سحرتك

هو حالي أنا

أكمل الموضوع لتفهم



للأسف الشديد كثيرة هي العادات السيئة التي لم نستطع التحلي منها و تجلي عنها

بالرغم من انتشار للعلم و المعرفة

حيث لا يزال المجتمع يعاني من الخلاف و الغيرة بين الأم و الكنة و أخوات الزوج

و لا تزال المؤامرات تحاك ليلا و نهارا لاشعال الفتنة بين الزوج و زوجته او بين الابن و والدته او بيينه و بين اخواته

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ما هي إلا خزانة صغيرة يشتريها الزوج لبيته إكراما لزوجته

التي كانت تحلم بأن يتزين مطبخها بها

فهي لم تتمنى شراء الحلي او اللباس

بل تمنت شيئا يزيد في بيتها

منذ حوالي السنة قالت امنيتها هي زوجتي فبقيت في رأسي

و تمنيت ان يكون اول امري بعد اي عمل اقوم به هو شراء الخزانة

و فعلا قدر الله ان اعمل في ورشة بناء في هته الفترة

و لما قبضت مصروفي تصادف الامر مع زيارة زوجتي لبيت ابيها بسبب مرض احدى قريباتها

فكان الوقت مناسبا لشراء الخزانة

فاشتريتها و قمت بوضعها في جدار المطبخ و اضفت عليها لمستي فكانت ابهى مما كنت اتوقع

فزادت فرحتي لأني اعرف ان زوجتي ستسعد بها و كانها قصر اهدي لها

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الحمد لله مشت الامور كما ينبغي و كانت المفاجأة عظيمة لزوجتي ففرحت حتى سالت مدامعها

و دعت لي بالشفاء و الصلاح و السعادة في الدارين

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وصل الخبر إلى الاهل جميعا

فاجتمعوا و جاء الوفد لزيارة بيتي

الوالدة و معها كل اخواتي

فهن لم يجتمعن هكذا اعتقد منذ مجيئي من العمرة

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تركتهم في البيت و غادرت إلى العمل

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قامت زوجتي بإكرامهم كما ينبغي و هذا واجب بلا مزية

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بعد أيام زرت بيت أهلي

فوجدت الوجوه مقلوبة و كأنها مغلوبة

حاولت أن أفهم مع أني فاااهم ما لا يقال

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ثم جاءت التلميحات المعتادة في كل مناسبة مثل هته و كأنني إشتريت قصرا لزووجتي

و ليس مجرد خزانة تساوي بعض الدراهم ربما لا تكفي لسد فاتورة غاز

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ما بك هل أنت مريض

ما بك وجهك أصفر

ما بك وجهك اسود

يبدوا عليك أثر التعب

ليش ماتروح للطبيب

ليش ما تشوف راقي

سقوط بعض شعرك علامة للسحر

أنت مفرط في عمرك شوف صاحبك الراقي

منذ عودة زوجتك من بيت أبوها تغيرت

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هذا قولهم أما أنا فصحيا أعيش أفضل فترة

لأني تخلصت من دواء الضغط و دواء الآلام و أنا آخذ نصف الجرعة تبع دواء السكر

و عدت ألى الرياضة بشكل عادي جدا جدا و أستطيع إكمال مقابلة بلا تعب و لله الحمد

و روحيا انا اعيش في السحاب و محافظ على صلواتي و قرآني

و نفسيا أنا أسعد إنسان على وجه الارض على النعم الكثيرة التي أعطاها لي ربي

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أعرف أن أمري ليس أستثناءا و الكثير يعيش هته الامور حتى أهل المدينة و الحضارة



أسئلة النقاش أحبتي

متى نتخلص من هته الحرب

متى تتخلص العائلة من مركب النقص كلما رأو زوجين متحابين

هل كل حب سببه السحر

كيف يعمل الزوج في هته الحالة

هته الاسئلة و غيرها

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