قصة بقرة بني اسرائيل للشيخ محمد متولي الشعراوي

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
13,450
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
سلمت يداك على الطرح الرائع و المميز والرائع جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين ، دمت مبدعا بمواضيعك القيمة
 
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