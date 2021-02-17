فوائد لا يعرفها الجميع لتناول التمر

يتوفر التمر على الألياف القابلة للذوبان، والتي يمكن أن تخفض الكوليسترول الضار في الدم ويساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، حسب ما نقله موقع دويتشه فيله (Deutsche Welle) الألماني.



ومن فوائد التمر الغذائية المهمة أيضا، احتواؤه على مضادات الأكسدة القوية مثل الكاروتينات (Carotenoid) والبوليفينول (Polyphenol) والأنثوسيانين (Anthocyanin)، وهو ما يلعب دروا مهما في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة والالتهابات والسرطان، وفقا لنتائج أبحاث أجريت بين عامي 2015 و2020.



كما يوفر التمر طاقة للجسم، إذ يحتوي على الكربوهيدرات والسكريات الطبيعية، لذلك فإن التناول اليومي منه يوفر لجسمك كل هذه الفوائد التي ذكرناها.



وعلى الرغم من فوائد التمر الكثيرة ، فإن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى نتائج غير مرغوبة من بينها زيادة الوزن، إذ تحتوي 4 حبات من التمر على 277 سعرة حرارية، يضيف المصدر.