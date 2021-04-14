4 اسباب للافطار على التمر يوميا

4 أسباب للإفطار على التمر "يوميا" في رمضان

التمر هو أفضل ما يمكن أن يبدأ به الصائم إفطاره في رمضان ، ويعدّد محرر الشؤون الصحية في موقع الجزيرة.نت من أجل تبيان ذلك، 4 فوائد يمنحها التمر للجسم عند تناوله بشكل يومي:يوفر التمر الألياف القابلة للذوبان، والتي يمكن أن تخفض الكوليسترول الضار في الدم ، حيث ترتبط الألياف القابلة للذوبان بالكوليسترول الضار، وهذا ما يساعد في منع تراكم رواسب الكوليسترول الدهنية على جدران الشرايين ، وعلى تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب أيضا.يوفر التمر العديد من مضادات الأكسدة ذات الفوائد الصحية العديدة، بداية بتقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض، مثل الزهايمر والضمور البقعي وبعض أنواع السرطان.ويحتوي التمر على مضادات الأكسدة القوية بما في ذلك "الكاروتينات" و"البوليفينول" و"الأنثوسيانين"، وقد ارتبط تناول نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة بتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة.يوفر تناول 4 تمرات ما نسبته 27% من الكمية اليومية الموصى بها من الألياف و20% من الكمية اليومية الموصى بها من البوتاسيوم.يحتوي التمر على الألياف الغذائية، والتي تفيد صحة الجهاز الهضمي عن طريق منع الإمساك، وتعزيز حركات الأمعاء المنتظمة من خلال المساهمة في تكوين البراز، وفي إحدى الدراسات، شهد 21 شخصا تناولوا 7 تمرات يوميا لمدة 21 يوما تحسنا في تكرار البراز، وكان لديهم زيادة كبيرة في حركات الأمعاء مقارنة بوقت عدم تناول التمر.