بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

قد تتسائل لماذا انتشر التبرج والسفور في هذا العصر؟

النساء الآن بدأت تتوسع في اللباس وفي التطيب عند خروجها للسوق ،وسبب ذلك

اولا:قلة الدين

لأن الدين إذا ضعف قل إمتثال الإنسان لأمر الله تعالى، وإلا فالقرآن صريح "وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى" .الأحزاب، "وليضربن بخمرهن على حيوبهن" .النور

ثانيا:ضعف الحياء

والحياء من الإيمان، كثير من النساء نزع منهن الحياء والعياذ بالله، وصارت لاتبالي

ومن الأسباب أيضا:

ان أولياء أمورهن لم يتقوا الله تعالى، ولم يراعوا الأمانة التي حملوها، وقد قال الله تعالى: "ياأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة" .التحريم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : "الرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته". فنسأل الله تعالى الهداية للجميع .(لقاءات الباب المفتوح).