بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

من أسباب المغفرة

قال ابن رجب رحمه الله تعالى

من أسباب المغفرة الإستغفار، ولو عظمت الذنوب ،وبلغت الكثرة عنان السماء ،وهو:السحاب ،وقيل:ما انتهى إليه البصر منها، والإستغفار: طلب المغفرة ،والمغفرة :هي وقاية شر الذنوب مع سترها، وقد كثر في القرآن ذكر الإستغفار، فتارة يؤمر به، وتارة يمدح به أهله، كقوله:

"والمستغفرين بالأسحار"

،وتارة يذكر أن الله يغفر لمن استغفره، كقوله تعالى:

"ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يحد الله غفورا رحيما"،

وكثيرا ما يقرن الإستغفار بذكر التوبة ،فيكون الإستغفار حينئذ عبارة عن طلب المغفرة باللسان، والتوبة عبارة عن الإقلاع عن الذنوب بالقلوب والجوارح ،ويروى عن لقمان عليه السلام أنه قال لإبنه:يابني عود لسانك :

اللهم اغفر لي