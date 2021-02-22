بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

اختموا إعحابكم ب

(ماشاء الله تبارك الله) ،

فكم من عين أوقفت مستقبل ،وألمت جسد، ودفنت روح ،وأذرفت دموع وأنتم لاتعلمون، سقط حصان من كثرة عين حاسدة ،عندما يعجبك شيئ قل

ماشاء الله ،

العين حق:

عن ابن عباس رضي الله عنها قال:قال النبي صلى الله عليه وسلم :

"العين حق ولو كان شيئ سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا"

صحيح مسلم،