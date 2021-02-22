العين حق ...

اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اختموا إعحابكم ب(ماشاء الله تبارك الله) ،فكم من عين أوقفت مستقبل ،وألمت جسد، ودفنت روح ،وأذرفت دموع وأنتم لاتعلمون، سقط حصان من كثرة عين حاسدة ،عندما يعجبك شيئ قل ماشاء الله ،العين حق:
عن ابن عباس رضي الله عنها قال:قال النبي صلى الله عليه وسلم :"العين حق ولو كان شيئ سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا"صحيح مسلم، العين حق ويمكن دفعها بأمور ،والعين حق ثابتة، ولو كان شيئ يسبق القدر لسبقته العين، لكن مالذي يدفع شرها؟
(الجواب) :
أن الذي يدفع شرها أمور:
أولها أن يستعمل الإنسان الأوراد الشرعية ،التي تكون في الصباح والمساء، والثاني ألا يهتم بها ،وألا تكون له على بال ،لأنه ربما لو اهتم بها وكانت له على بال ،فربما يغلبه الوهم حتى تصيبه العين، أو يظن أنه مصاب بالعين ،وهو غير مصاب بها ،والإنسان يجب أن يكون قويا معتمدا على الله عز وجل مفوضا أمره إليه. (التعليق على صحيح مسلم).
 
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