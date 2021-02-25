شرح موقع يقوم بشحن جميع أنواع البطاقات و المحافظ

psalim7

psalim7

:: عضو منتسِب ::
إنضم
23 فيفري 2021
المشاركات
3
النقاط
3
العمر
38
محل الإقامة
algeria
الجنس
ذكر
موقع يقوم بشحن جميع أنواع البطاقات و المحافظ
بعيدا عن كل النصب و الاحتيال قم بالتسجيل و اشحن بطاقتك بكل أمان.
كما يقوم الموقع بالتحويل بين مختلف المحافظ و البنوك
الميزة الجيدة للموقع أنه يمكنك الشحل عبر BARIDMOB أو CCP
ان لم تجد الرصيد في الموقع قم بالحجز و سيصلك المبلغ
سرعة في التنفيذ ....... مصداقية .... و راحة البال ....
ممكن لا يعجبك بعض سعر العملات و لكن أحسن من أن ينصب عليك و تفقد أموالك
تعاملت مع الموقع عدة مرات و لا يوجد خطأ او تخلف

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