موقع يقوم بشحن جميع أنواع البطاقات و المحافظ

بعيدا عن كل النصب و الاحتيال قم بالتسجيل و اشحن بطاقتك بكل أمان.

كما يقوم الموقع بالتحويل بين مختلف المحافظ و البنوك

الميزة الجيدة للموقع أنه يمكنك الشحل عبر BARIDMOB أو CCP

ان لم تجد الرصيد في الموقع قم بالحجز و سيصلك المبلغسرعة في التنفيذ ....... مصداقية .... و راحة البال ....ممكن لا يعجبك بعض سعر العملات و لكن أحسن من أن ينصب عليك و تفقد أموالكتعاملت مع الموقع عدة مرات و لا يوجد خطأ او تخلف