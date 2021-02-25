psalim7
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 23 فيفري 2021
- المشاركات
- 3
- النقاط
- 3
- العمر
- 38
- محل الإقامة
- algeria
- الجنس
- ذكر
موقع يقوم بشحن جميع أنواع البطاقات و المحافظ
بعيدا عن كل النصب و الاحتيال قم بالتسجيل و اشحن بطاقتك بكل أمان.
كما يقوم الموقع بالتحويل بين مختلف المحافظ و البنوك
الميزة الجيدة للموقع أنه يمكنك الشحل عبر BARIDMOB أو CCP
ان لم تجد الرصيد في الموقع قم بالحجز و سيصلك المبلغ
سرعة في التنفيذ ....... مصداقية .... و راحة البال ....
ممكن لا يعجبك بعض سعر العملات و لكن أحسن من أن ينصب عليك و تفقد أموالك
تعاملت مع الموقع عدة مرات و لا يوجد خطأ او تخلف
التسجيل من هنا
بعيدا عن كل النصب و الاحتيال قم بالتسجيل و اشحن بطاقتك بكل أمان.
كما يقوم الموقع بالتحويل بين مختلف المحافظ و البنوك
الميزة الجيدة للموقع أنه يمكنك الشحل عبر BARIDMOB أو CCP
ان لم تجد الرصيد في الموقع قم بالحجز و سيصلك المبلغ
سرعة في التنفيذ ....... مصداقية .... و راحة البال ....
ممكن لا يعجبك بعض سعر العملات و لكن أحسن من أن ينصب عليك و تفقد أموالك
تعاملت مع الموقع عدة مرات و لا يوجد خطأ او تخلف
التسجيل من هنا