عرض بيع متوفر 500 دولار usdt/ltc/eth/xrp/btc مقابل ccp // baridimob

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
boukhalfasoheyb
المبلغ المتاح
500.00 دولار
سعر البيع
190.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Bitcoin - بيتكوين
boukhalfasoheyb

boukhalfasoheyb

:: عضو فعّال ::
بائع عملات معتمد
إنضم
3 فيفري 2018
المشاركات
1,763
النقاط
543
العمر
22
محل الإقامة
ولاية باتة دائرة عين التو
الجنس
ذكر
السلام عليكم متوفر 500 دولار usdt/btc/eth...
الدفع عن طريق ccp او baridimob
1 دولار = 190دج

العمولة يتحملها المشتري
الاولوية لمن يحجز المبلغ كاملا
يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي
ملاحظة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي في اسرع وقت ممكن و شكرا
 
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