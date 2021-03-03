سؤال لأصحاب الاختصاص .

ADEL ARK

ADEL ARK

:: عضو شرفي ::
إنضم
18 جوان 2008
المشاركات
4,218
النقاط
159
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
ذكر
لدي صديق يحتاج لقرض على ان لا يكون ربوي. فقرر الاستدانة .
حيث وجد شخصا أخبره انه مستعد لإعطائه الميلغ . و أخبره ان التعامل يكون عن طريق المعاملة بالحساب الجاري
بحيث يرسل له المال في ccp ويتم خصم المبلغ كل شهر من حسابه الخاص...و طلب منه شاك باري + كشف الراتب +فطو كوبي النكوى " شهادة الميلاد " . فيرسل له المال و يستعيد ماله شهريا الى حين تمام المبلغ . دون حضورهم او التقائهم او وجود شهود و لا شيئ .
أسألكم هل مثل هذا الشيئ ممكن . و هل يمكن هناك احتيال . مثل ان يأخذ منه اكثر من المبلغ الذي أعطاه ؟
ما هي المخاطر؟
 
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