كل ما تحتاج لمعرفته حول أمراض القلب

ossamaGR97
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من يصاب بأمراض القلب؟
أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة في الولايات المتحدة ، وفقًا لمصدر موثوق لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC). في الولايات المتحدة ، حالة واحدة من كل 4 وفيات هي نتيجة لمرض في القلب. هذا هو حوالي 610.000 شخص يموتون من هذه الحالة كل عام.
مرض القلب لا يميز. إنه السبب الرئيسي لوفاة العديد من السكان ، بما في ذلك البيض والأسبان والسود. ما يقرب من نصف الأمريكيين معرضون لخطر الإصابة بأمراض القلب ، والأرقام آخذة في الازدياد. تعرف على المزيد حول زيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب.
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أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة في الولايات المتحدة ، وفقًا لمصدر موثوق لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC). في الولايات المتحدة ، حالة واحدة من كل 4 وفيات هي نتيجة لمرض في القلب. هذا هو حوالي 610.000 شخص يموتون من هذه الحالة كل عام.
مرض القلب لا يميز. إنه السبب الرئيسي لوفاة العديد من السكان ، بما في ذلك البيض والأسبان والسود. ما يقرب من نصف الأمريكيين معرضون لخطر الإصابة بأمراض القلب ، والأرقام آخذة في الازدياد. تعرف على المزيد حول زيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب.
اقراء المقال كاملا من هنا