الفوائد الصحية الـ6 لتناول "السلق" كل يوم

في تقرير نشرته مجلة "Eat This, Not That" ( تناول هذه وليس تلك ) الأمريكية، عدّدت الكاتبة المتخصصة شايان باكنغهام فوائد تناول السبانخ المعروف في الجزائر بـ"السلق" ، بشكل منتظم، لغناه بالعناصر الغذائية المفيدة للصحة، وخاصة صحة القلب والعينين.1- التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب، إذ تعتبر الخضروات الورقية، على غرار السبانخ والخس من الأطعمة المفيدة لصحة القلب.2- حماية صحة العين، إذ تقلل مادة اللوتين من خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر ، وهو السبب الرئيسي لفقدان البصر لدى الأشخاص البالغين من العمر 50 عاما أو أكثر.3- الحد من ارتفاع ضغط الدم، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى احتواء السبانخ على نترات طبيعية تسهم في توسع الأوعية الدموية وتحسن تدفق الدم، وهذا بدوره يزيل بعض الضغط عن القلب ويسمح بانخفاض مستويات ضغط الدم، وقد وجدت دراسة نُشرت في عام 2016 أن البالغين الأصحاء الذين شربوا مشروب السبانخ أو عصير الشمندر أو مشروبا يحتوي على الجرجير، قد انخفضت لديهم مستويات ضغط الدم بشكل ملحوظ في غضون ساعات قليلة.4- التقليل من خطر التدهور المعرفي، إذ يمكن أن يسهم تناول السبانخ في حماية صحتك العقلية، حيث أظهرت إحدى الدراسات التي شارك فيها حوالي ألف من كبار السن، أن أولئك الذين تناولوا كمية أكبر من الخضروات الورقية -على غرار السبانخ- قد سجلوا انخفاضًا ملحوظًا في معدل التدهور المعرفي.كما كشفت البيانات أن الأشخاص الذين يتناولون حصة واحدة أو حصتين فقط من الخضروات الورقية كل يوم يتمتعون بالقدرات المعرفية ذاتها لشخص يصغرهم بـ11 عاما، مقارنة بالأشخاص الذين لم يتناولوها بتاتا.6-تعزيز نضارة البشرة، فالسبانخ غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، التي من شأنها أن تساعد في تعزيز نعومة ونضارة بشرتك، وخاصة فيتامين "إيه" (A) المهم للحفاظ على نضارة البشرة.