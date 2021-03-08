فهرس قصة لاتدخل الكوخ للكاتب adel ark

السلطانة
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هنا يتم تجميع قصة من نوع قصص الرعب والخيال للأخ @ADEL ARK
بعنوان:لاتدخل الكوخ!
روابط أجزاء القصة تجدونها هنا:
لا تدخل الكوخ 1 _ رعب... ماجن _ قد حذرت القارئ
قد كان البريئ في بيت قل ما يقال عنه صامد في وجه جهنم تاكله الرياح بنهم حيطانه من طين ياكله المطر يبكي و يرفع صوته في فراغ الغرفة لا امه تسمعه ولا ابوه يعلم يشتاق ثدي امه و يلهف جلده البرد انامله تزرورق ولا سامع لندائه لايزال يبكي تبادل المكان لهف بكائه مع صرير الحشرات حوله يكسران الهدوء حين...
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لا تدخل الكوخ 2
تم تعديل الجزء الثاني من القصة لما يتنايب و قوانين منتديات اللمة الجزائرية . . النص الأصلي يحتوي على عبارات ماجنة قد لا يستلطفها الأكثرية . ... ربط لسانه وتعثرت قدمه و استقر بصره على ثلاثتهن. عيناه تصفع اجسامهن فسارت بينهن تباعا و ثار في عقله طول الشعر وجماله و حسن الوجه و بديع الخلق في قدهن...
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الجزء الثالث من القصة لاتدخل الكوخ
أنتظر الغلام وقتا قليلا ثم عاد ينظر للغرفة . و لا يزال يحاول تصديق مايراه و لم يستطع . هو لا يحس الخوف و لا يهاب الجن . له قلب قوي واثق. سئم الانتظار فهم بالذهاب و التفت . ليراها تقابله . جعلت شعرها ينتصب و عيناها تتسع قصد ارعابه . لكنه ابتسم و قال. أمسكتك. ثار فيها رعب عضيم . فالفتى لا يرمش و...
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لا تدخل الكوخ الجزء الرابع
يقضم أذنها و الجنيات ينظرن اليه بلهف . و كأنهن يتلذذن بما لا يمكنهن تذوقه هو صار دون مشاعره . لا يحس و لا يبدو عليه خوف و لا حزن . هو فقط يقلب رأسها بين يديه و عيونه واسعة لا تتحرك. يلقف ما بان من الرأس و يبتلع . فصارت الكبرى تضحك و الأصغر تبكي بكاءا شديدا . فقالت الوسطى فمايبكيك من حبك لها و...
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