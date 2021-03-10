boukhalfasoheyb
:: عضو فعّال ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 3 فيفري 2018
- المشاركات
- 1,885
- النقاط
- 543
- العمر
- 22
- محل الإقامة
- ولاية باتة دائرة عين التو
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم متوفر 500 دولار سكريل
الدفع عن طريق ccp او baridimob
1 دولار = 190 دج
العمولة يتحملها المشتري (1.45%)
الاولوية لمن يحجز المبلغ كاملا
يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي
ملاحظة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي في اسرع وقت ممكن و شكرا
الدفع عن طريق ccp او baridimob
1 دولار = 190 دج
العمولة يتحملها المشتري (1.45%)
الاولوية لمن يحجز المبلغ كاملا
يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي
ملاحظة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي في اسرع وقت ممكن و شكرا