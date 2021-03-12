MiRInGI ALGeRia
:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 23 جويلية 2017
- المشاركات
- 542
- النقاط
- 17
- محل الإقامة
- alg
- الجنس
- ذكر
متوفر مبلغ 500دولار BTC للبيع المصدر (بيع و شراء العملات )
سعر الدولار = 185دج
المبلغ كامل = 182 دج
قيمة بيتكوين حسب موقع Bitcoin Exchange Rate — Bitcoin Live Converter — Preev
المحفظة التي يتم ارسال عليها محفظة بلوكشاين العمولة على الشاري
الاولوية للمبلغ الكامل
اقل كمية للبيع 50 دولار
العمولة يتحملها الشاري
ملاحظة : عند الدفع راح يتم التاكد من المبلغ في مركز البريد
والرجاء من المحول كتابة على وصل الدفع اسم العضويتين و اسم المنتدى و ارساله على الخاص .
سعر الدولار = 185دج
المبلغ كامل = 182 دج
قيمة بيتكوين حسب موقع Bitcoin Exchange Rate — Bitcoin Live Converter — Preev
المحفظة التي يتم ارسال عليها محفظة بلوكشاين العمولة على الشاري
الاولوية للمبلغ الكامل
اقل كمية للبيع 50 دولار
العمولة يتحملها الشاري
ملاحظة : عند الدفع راح يتم التاكد من المبلغ في مركز البريد
والرجاء من المحول كتابة على وصل الدفع اسم العضويتين و اسم المنتدى و ارساله على الخاص .