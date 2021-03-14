الامساك الحاد

السلام عليكم أختي

ربي يكملك و باذن الله ذرية صحيحة صالحة

الامساك عند المرأة الحامل شائع جدا خصوصا في الاشهر الأخيرة ذلك لأن الجنين يدفع بجسمه القولون و يمنعه من الحركة التي تخرج الفضلات و كونك شربت الكالسيوم و أعتقد لفترة شهر على الأقل فهو سيزيد من قساوة الفضلات التي لا يمكنها الخروج بسهولة و كلما طالت فترة مكوث الفضلات في الجسم راح يمتص منها الجسم الماء فتقسى أكثر و سيزيد الأمر صعوبة ان كنت تتناولين الحديد نفس تأثير الكالسيوم

عملت مليح بشربك لزيت الزيتون فهو سيساعدك في الامساك و في الولادة أيضا بإذن الله نتمنى أنك لا تتناولين أدوية أخرى مسببة للإمساك

أنت قلت البارح توقفت عن شرب الكالسيوم هذا غير كاف ليتوقف مفعول الكالسيوم لازم تفوت أكثر من ثلاث أيام بدون أدوية مسببة للإمساك مع عدم التوقف عن شرب زيت الزيتون و كي نقول شرب زيت الزيتون فأقصد فنجان على الأقل يوميا و ربما تعطي نتيجة

يبقى الشرب لازم شرب الماء بكثرة و كذلك الأكل كلي لخضروات و نصيحة مجرب كلي البيطراف تساعد كثيرا كثيرا

ادخلي الحمام كثيرا و اجلسي على كرسي الحمام لفترات طويلة ولو لم تأتيك رغبة لكن أهم شيء لا تدفعي (ما تدزيش ) حاولي تخرج الفضلات بأقل جهد ممكن بالشوي خلااااااص

ربي يكملك غاليتي هذي هي الام تضحية من الحمل الى آخر العمر ربي يفرحك بأولادك كلهم و يجعلهم صحاح صالحين آمييييين

أي استفسار يمكنك كتابة الموضوع هنا أو ارسال رسالة خاصة لي أو لأحد المشرفين

سلام