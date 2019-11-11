ombody
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أطعمة تساعد فى علاج الامساك
حوالي 14 ٪ من الناس يعانون من الإمساك المزمن في مرحلة ما،
يمكن أن يختلف نوع وشدة الأعراض من شخص لآخر. نادرًا ما يعاني بعض الأشخاص من الإمساك ، في حين أن الأمساك يعتبر مزمن بالنسبة للآخرين.
تختلف أسباب الأمساك وان كانت تنحصر فى سبب واحد وهو بطء حركة الطعام من خلال الجهاز الهضمى ، ويرجع هذا البطء فى الجهاز الهضمى الى الجفاف ( قلة السوائل ) أو سوء التغذية أو الأدوية أو الأمراض التي تصيب الجهاز العصبي أو الاضطرابات النفسية.
لحسن الحظ ، يمكن أن تساعد بعض الأطعمة على تخفيف الإمساك ، فيما يلي أهم أطعمة التى يمكن أن تساعد في تخفيف الإمساك وتبقيك منتظمًا.
الخوخ والامساك
الخوخ يستخدم على نطاق واسع كعلاج طبيعي للإمساك ، يحتوى الخوخ على ألياف غير قابلة للذوبان والعروفة بأسم السليلوز ، ويحتوى أيضا على السوربيتول ، يقوم كل من السليلوز والسوربيتول بسحب الماء إلى القولون ويؤدي إلى تأثير ملين في عدد كبيرمن الناس .
تفاح
التفاح غنى بلألياف تحتوي تفاحة واحدة متوسطة الحجم على 4.4 جرام من الألياف وهذه النسبة هى 17 % من أحتياجنا اليومى من الألياف .
الكمثرى
الكمثرى هي فاكهة أخرى غنية بالألياف ، مع حوالي 5.5 جرام من الألياف في فاكهة متوسطة الحجم أى 22 % من أحتياجنا اليومى من الالياف ، الى جانب فوائد الألياف ، تكون الكمثرى مرتفعة بشكل خاص في الفركتوز والسوربيتول .
يعمل كل من الفركتوز والسوربيتول على سحب الماء الى الأمعاء مما يؤدى الى تحسين حالة الأمساك .
الكيوى
يمكنك الحصول على حوالي 2.3 جرام من الألياف لكل فاكهة الكيوي (حوالي 76 جرامًا) ، وهو ما يمثل 9٪ من الاستهلاك اليومي الموصى به .علاوة على ذلك الكيوى يستطيع علاج الإمساك ، لأن به أنزيمًا يُعرف باسم الأكتينيدين، هذا الأنزيم مسؤول عن التأثيرات الإيجابية للكيوى على حركية الأمعاء .
التين
التين هو وسيلة رائعة لزيادة كمية الألياف لديك وتعزيز عادات الأمعاء الصحية ، تحتوي واحدة فقط من التين على 1.6 جرام من الألياف. علاوة على ذلك ، يحتوي نصف كوب (75 جرامًا) من التين المجفف على 7.3 جرام من الألياف ، أي ما يقرب من 30٪ من الاحتياجات اليومية .
فواكه الحمضيات
فواكه الحمضيات مثل البرتقال والجريب فروت والماندرين هي وجبة خفيفة منعشة ومصدر جيد للألياف بالأضافة للألياف الموجودة فى الحمضيات فالحمضيات غنية أيضًا بالبكتين الليفي القابل للذوبان ، خاصةً في القشرة. البكتين يمكن تسريع وقت العبور القولون وتقليل الإمساك .
الخرشوف
وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون 10 غرامات من الألياف المستخرجة من الخرشوف كل يوم لمدة ثلاثة أسابيع لديهم أعداد أكبر من البكتيريا المفيدة Bifidobacteria و Lactobacilli . ووجد أيضًا أن مستويات البكتيريا الضارة في الأمعاء قد انخفضت .
بلإضافة إلى ذلك ، ان الخرشوف يحتوى على البريبايوتكس لزيادة وتيرة البراز وتحسين اتساق البراز في الأشخاص الذين يعانون من الإمساك .
البطاطا
تحتوى البطاطا الحلوة على كمية جيدة من الألياف للمساعدة في تخفيف الإمساك.
تحتوي بطاطا حلوة متوسطة الحجم (حوالي 114 جرام) على 3.8 جرام من الألياف ، أي 15٪ من الاستهلاك اليومي الموصى به .
تحتوي البطاطا الحلوة في الغالب على ألياف غير قابلة للذوبان في شكل السليلوز واللجنين. كما تحتوي أيضا على البكتين الألياف القابلة للذوبان .يمكن للألياف غير القابلة للذوبان مساعدة حركات الأمعاء عن طريق إضافة الحجم والوزن إلى البراز .
بذور الشيا
بذور الشيا هي واحدة من الأطعمة الغنيىة بالألياف ، فقط 1 أونصة (28 جرامًا) من بذور شيا تحتوي على 10.6 جرامًا من الألياف ، تلبي 42٪ من احتياجاتك اليومية .
عندما يتلامس شيا مع الماء ، فإنه يشكل هلام. في القناة الهضمية يمكن أن يساعد هذا في تخفيف البراز وجعله أسهل في المرور .
بذور الكتان
تم استخدام بذور الكتان لعدة قرون كعلاج تقليدي للإمساك ، وذلك بفضل آثارها الملينة الطبيعية ، بلإضافة إلى العديد من الفوائد الصحية الأخرى ، فإن بذور الكتان غنية بالألياف الغذائية القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان ، مما يجعلها مثالية في الجهاز الهضمي .
ان الألياف الغير القابلة للذوبان تعمل مثل الإسفنج في الأمعاء الغليظة ، وتحتفظ بالمياه ، وتزيد من حجمها وتليين البراز.
الخضراوات
ليست الخضراوات غنية بالألياف فقط وانما هى غنيه بفيتامين C وفيتامين K .
وفى النهاية اذا كنت تعاني من الإمساك ، فحاول إدخال بعض الأطعمة المذكورة أعلاه إلى نظامك الغذائي ، بالإضافة إلى شرب الكثير من الماء وممارسة التمرينات البدنية لتحسين حالتك الصحية والراحة العامة.