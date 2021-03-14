Ma$Ter
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طاقم المراقبين
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ماذا يصنع السلف في شعبان:
* قال سلمة بن كهيل : كان يقال شهر شعبان شهر القراء
* و كان حبيب بن أبي ثابت إذا دخل شعبان قال : هذا شهر القراء
* وكان عمرو بن قيس الملائي إذا دخل شعبان أغلق حانوته و تفرغ لقراءة القرآن.
(لطائف المعارف 138).
* قال سلمة بن كهيل : كان يقال شهر شعبان شهر القراء
* و كان حبيب بن أبي ثابت إذا دخل شعبان قال : هذا شهر القراء
* وكان عمرو بن قيس الملائي إذا دخل شعبان أغلق حانوته و تفرغ لقراءة القرآن.
(لطائف المعارف 138).