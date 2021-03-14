📝ماذا يصنع السلف في شعبان:

Ma$Ter

Ma$Ter

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📝ماذا يصنع السلف في شعبان:

* قال سلمة بن كهيل : كان يقال شهر شعبان شهر القراء
* و كان حبيب بن أبي ثابت إذا دخل شعبان قال : هذا شهر القراء
* وكان عمرو بن قيس الملائي إذا دخل شعبان أغلق حانوته و تفرغ لقراءة القرآن.

(📗لطائف المعارف 138).
 
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