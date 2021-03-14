عرض بيع بيع مبلغ 500€ PAYPAL/PAYSERA مقابل CCP كامل مبلغ 1€=218دج

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
MESSI23000
المبلغ المتاح
500.00 أورو
سعر البيع
218.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Paysera - بايسيرا
MESSI23000

MESSI23000

:: عضو بارز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
15 سبتمبر 2015
المشاركات
8,995
النقاط
351
السلام عليكم

متوفر 500€ Paysera للبيع مقابل CCP
السعر: 1 اورو =218 دج

الأولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا


الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا

العمولة لا توجد
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع

- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top