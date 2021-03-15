جرثومة المعدة اثارها علي جسم الانسان وكيفية معالجتها

العيش مع شخص مصاب بالجرثومة.

قلة توفر المياه النظيفة المعقمة.

العيش في بلدان نامية ومزدحمة.

غثيان أو قيء.

الانتفاخ.

التجشؤ.

ألم في البطن.

حرقة في المعدة.

نقص الشهية.

ألم شديد في البطن ومستمر.

ظهور الدم في القيء.

تلون البراز باللون الأسود، أو ظهور الدم فيه.

فقدان الوزن غير المبرر.

التهاب بطانة المعدة.

قرحة المعدة.

النزيف الداخلي.

سرطان المعدة.

اختبار التنفس بعد تناول مادة اليوريا، وذلك عن طريق النفخ في البالون.

التحاليل المخبرية: فحص البراز.

المنظار وأخذ عينة من جدار المعدة.

المضادات الحيوية.

مثبطات مضخة البروتون.

مثبطات إفراز الحمض (مثبطات مستقبلات H2 ).

غسل اليدين بعد استخدام الحمام، وقبل إعداد وتناول الطعام.

الحرص على تعقيم المياه وخصوصًا مياه الآبار.

الحرص على غسل الخضروات والفواكه جيدًا.

تجنب مشاركة الأواني أثناء الأكل والشرب.

جرثومة المعدة هي بكتيريا حلزونية الشكل، تعيش وتتكاثر في الجدران المبطنة للمعدة، وهي المسبب للعديد من الأمراض في المعدة بما في ذلك القرحة، حيث أن وجود الجرثومة أحد مسببات القرحة وليس العكس، كما يبقى الشخص مصاب بالعدوى ما لم يخضع للعلاج.تنتقل للإنسان عن طريق الأطعمة، أو المياه والأواني غير النظيفة، أو الاتصال بلعاب الشخص المصاب أو مشاركة الأواني معه.عند مواجهة الأعراض التالية:لاتفيد تحاليل الدم في عملية العلاج ولا القرار الطبي للطبيب.