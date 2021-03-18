جرثومة المعدة عند الاطفال وعلاجها

أعراض جرثومة المعدة عند الأطفاللا تسبّب معظم حالات الإصابة بجرثومة المعدة أو بكتيريا المعدة أو البكتيريا الملويّة البوابيّة (بالإنجليزية: Helicobacter pylori) واختصارًا H.Pylori ظهور أيّ أعراض، لذا من الممكن أن يكون الشخص مصابًا بها دون أن يدرك ذلك، ولكن في حال ظهرت الأعراض على الطفل فإنّها تكون على شكل التهابٍ في المعدة (التهاب في بطانة المعدة)، أو قرحة هضميّة، ومن الجدير بالذكر أنّ الأعراض التي تظهر من الممكن أن تكون بسبب حالاتٍ صحيّةٍ أخرى، لذا من المهمّ مراجعة طبيب الأطفال لتشخيص الإصابة بجرثومة المعدة، ومن الأعراض التي قد تظهر على الطفل ما يأتي:1. ألمٌ مزعجٌ ورتيبٌ في البطن، قد يختفي تارة ويظهر تارة أخرى لبضعة أيّامٍ أو أسابيع، وقد يحدث هذا الألم في أوقات مختلفة؛ منها بعد ساعتين أو ثلاث ساعاتٍ من تناول الطعام، أو في منتصف الليل، أو عندما تكون معدة الطفل فارغة، ومن الممكن أن تنخفض شدة الألم عند تناول الطفل اطعام أو أخذه للأدوية المضادّة للحموضة.2. فقدانٌ في الوزن.3. فقدانٌ في الشهيّة.4. انتفاخ البطن.5. التجشّؤ6. الشعور باضطرابٍ في المعدة أو بالغثيان.7. التقيّؤ.8. سرعة الشعور بالشبع9. ألم في المنطقة فوق المعديّة أو منطقة الشرسوف