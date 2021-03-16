آمال و آلام..

أبو مارية

أبو مارية

:: عضو مُشارك ::
إنضم
28 ديسمبر 2020
المشاركات
293
النقاط
521
العمر
32
محل الإقامة
سيدي بلعباس
الجنس
ذكر
-قامت من مضجعها بجسم مرهق كأنّ جبال المعمور كلّها مرساة عبءا على كاهلها ، و مدّت يدها إلى النور المنبثق من شقوق جدار الكوخ المتداعي..
إنه يوم جديد لكنه في الحقيقة صفحة شقاء جديدة من مجلّد عظيم يدعوه الناس بالفقر و اليتم، و بيديها المرتجفتين من وقع الصقيع تحاول حلب تلك العنيزة الواهية و في الآن نفسه ترمق جيرانها المتأهبين للرحيل
و الفرار من الجحيم المقيم في المكان..

-لكنها لن ترحل فلا مكان في الدنيا لأمثالها كي يختبئون، فالحرب أول ما تبتلع تبتلعهم و تسأل هل من مزيد..!
-
على الجانب الآخر من الكوخ - و الكوخ جانب واحد لا جوانب له من فرط ضيقه- تجر الأم بقايا جسمها محاولة الوصول إلى إبريق الشاي و كأن بينه و بينه ما بين المشارق و المغارب، لكنه في حقيقة الأمر على بعد خطوة !


-قد تسأل نفسك لما الأم صارت هكذا لا تقوى على المشي ، لكنك لو ترى جارتها التي هي أخت زوج هذه المرأة العاجزة لفهمت حقيقة هذا العجز ، فهذه الجارة ضليعة بالسحر و الشعوذة و هي تسبّبت بالجحيم الذي

تحياه الأم و ابنتها الوحيدة.

-و قد تسأل أيضا ما الذي يدفع هذه الشيطانة كي تهدم أركان هذا الكوخ ركنا ركنا ، لكن انظر إلى العقرب إذ تردي الغافل و تتلذذ بمرآه و هو يتخبط في إثر سمها الساري في العروق و الأوصال حتى تفهم أن الشيطان
قد يتجسّد لنا أحيانا في شخص كنا نحسبه طول العمر سندا لنا..

(يُتبع)
 
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