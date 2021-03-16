آمال و آلام..

أبو مارية
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-قامت من مضجعها بجسم مرهق كأنّ جبال المعمور كلّها مرساة عبءا على كاهلها ، و مدّت يدها إلى النور المنبثق من شقوق جدار الكوخ المتداعي..
إنه يوم جديد لكنه في الحقيقة صفحة شقاء جديدة من مجلّد عظيم يدعوه الناس بالفقر و اليتم، و بيديها المرتجفتين من وقع الصقيع تحاول حلب تلك العنيزة الواهية و في الآن نفسه ترمق جيرانها المتأهبين للرحيل
و الفرار من الجحيم المقيم في المكان..
-لكنها لن ترحل فلا مكان في الدنيا لأمثالها كي يختبئون، فالحرب أول ما تبتلع تبتلعهم و تسأل هل من مزيد..!
-
على الجانب الآخر من الكوخ - و الكوخ جانب واحد لا جوانب له من فرط ضيقه- تجر الأم بقايا جسمها محاولة الوصول إلى إبريق الشاي و كأن بينه و بينه ما بين المشارق و المغارب، لكنه في حقيقة الأمر على بعد خطوة !
-قد تسأل نفسك لما الأم صارت هكذا لا تقوى على المشي ، لكنك لو ترى جارتها التي هي أخت زوج هذه المرأة العاجزة لفهمت حقيقة هذا العجز ، فهذه الجارة ضليعة بالسحر و الشعوذة و هي تسبّبت بالجحيم الذي
تحياه الأم و ابنتها الوحيدة.
-و قد تسأل أيضا ما الذي يدفع هذه الشيطانة كي تهدم أركان هذا الكوخ ركنا ركنا ، لكن انظر إلى العقرب إذ تردي الغافل و تتلذذ بمرآه و هو يتخبط في إثر سمها الساري في العروق و الأوصال حتى تفهم أن الشيطان
قد يتجسّد لنا أحيانا في شخص كنا نحسبه طول العمر سندا لنا..
(يُتبع)
إنه يوم جديد لكنه في الحقيقة صفحة شقاء جديدة من مجلّد عظيم يدعوه الناس بالفقر و اليتم، و بيديها المرتجفتين من وقع الصقيع تحاول حلب تلك العنيزة الواهية و في الآن نفسه ترمق جيرانها المتأهبين للرحيل
و الفرار من الجحيم المقيم في المكان..
-لكنها لن ترحل فلا مكان في الدنيا لأمثالها كي يختبئون، فالحرب أول ما تبتلع تبتلعهم و تسأل هل من مزيد..!
-
على الجانب الآخر من الكوخ - و الكوخ جانب واحد لا جوانب له من فرط ضيقه- تجر الأم بقايا جسمها محاولة الوصول إلى إبريق الشاي و كأن بينه و بينه ما بين المشارق و المغارب، لكنه في حقيقة الأمر على بعد خطوة !
-قد تسأل نفسك لما الأم صارت هكذا لا تقوى على المشي ، لكنك لو ترى جارتها التي هي أخت زوج هذه المرأة العاجزة لفهمت حقيقة هذا العجز ، فهذه الجارة ضليعة بالسحر و الشعوذة و هي تسبّبت بالجحيم الذي
تحياه الأم و ابنتها الوحيدة.
-و قد تسأل أيضا ما الذي يدفع هذه الشيطانة كي تهدم أركان هذا الكوخ ركنا ركنا ، لكن انظر إلى العقرب إذ تردي الغافل و تتلذذ بمرآه و هو يتخبط في إثر سمها الساري في العروق و الأوصال حتى تفهم أن الشيطان
قد يتجسّد لنا أحيانا في شخص كنا نحسبه طول العمر سندا لنا..
(يُتبع)