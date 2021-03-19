mohamed113
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 26 سبتمبر 2020
- المشاركات
- 16
- النقاط
- 3
- العمر
- 45
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- ذكر
دفعتي الحادية عشرة من هذا الموقع الرائع ، إثبات الدفع لهذا اليوم ، تلقيت 89.58 دولارًا (moham113)
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هنا شرح بسيط لمن لا يعرف طريقة العمل في مواقع PTC :
1- REGISTER
2- LOGIN
3- - تذهب إلى EARN MONEY ، تظهر لك قائمة ، تضغط على VIEW ADVERTISEMENTS ، ثم تظهر قائمة بالإعلانات ، فتنقر على جميع الإعلانات
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