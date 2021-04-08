هذا الموقع هو من مواقع مشاهدة الاعلانات مواقع PTC أو مواقع الاعلانات المدفوعة من اسهل طرق كسب المال من الانترنت, كل ما عليك فقط هو مشاهدة الاعلانات التى يعرضها عليك الموقع لمدة ثوانى.1 - تسجل في الموقع من هذا الرابط :اضغط على كلمة REGISTER ادخل معلوماتك ثم اكتب الكلمة التي تظهر في الصورة ثم انقر على المربع الصغير في Terms of Service ثم اضغط على REGISTER و لكن لا بد ان تتذكر هاتين المعلومتين Username و Password لانك تحتاجها للدخول يوميا الى حسابك2 - تدخل الى حسابك من LOGIN تكتب Username و Password و الكلمة التي تظهر في الصورة ثم انقرعلى LOGIN3 - تذهب الى EARN MONEY تظهر لك قائمة تنقر على VIEW ADVERTISEMENTS فتظهر لك قائمة الاعلانات فتنقر على كل الاعلاناتعند النقر على اي اعلان انتظر حتى تنتهي مدته ثم انقر على CAPTCHA(الصورة المقلوبة) حتى يحسب سعر الاعلان و يصبح في رصيدكانا اعلم ان هذه الطريقة جديدة عليك و لكن ان اخطأت في CAPTCHA فيجب عليك اعادة تحديث الصفحة (refrech ) ليشتغل الاعلان من جديد و يحسب لكو لكن مع مرور الوقت ستتعود على معرفة الصور المقلوبة بسهولةالمهم اكمل مشاهدة كل الاعلانات يوميااتمنى لك النجاح و التوفيق مع هذا الموقع الرائع و شكرا