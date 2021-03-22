نصائح وارشادات للبواسير | الجزء الاول

أنواع البواسير

البواسير الخارجية: تتواجد على فتحة الشرج، مباشرة على السطح الذي تخرج منه حركات الأمعاء. فهي غير مرئية دائمًا، ولكنها تُرى أحيانًا على شكل كتل على سطح الشرج.

البواسير الخارجية ليست عادة مشكلة طبية خطيرة. البواسير الداخلية: تتواجد عادة في المستقيم. لا يمكن رؤيتها دائمًا لأنها عميقة جدًا فلا تكون مرئية من فتحة الشرج.

البواسير الداخلية ليست خطيرة عادة وتميل إلى أن تختفي من تلقاء نفسها. البواسير الهابطة: تظهر البواسير الهابطة عندما تتورم البواسير الداخلية وتلتصق بفتحة الشرج.

تبدو البواسير المتدلية مثل كتل حمراء متورمة أو نتوءات خارج فتحة الشرج. البواسير المخثورة: اي المصابة بالخثار. يحتوي الباسور الخثري على جلطة دموية (تخثر) داخل نسيج البواسير. قد تظهر على شكل كتل أو تورم حول فتحة الشرج.

يمكن أن تحدث جلطات الدم في كل من البواسير الداخلية والخارجية

أعراض البواسير

النزف، غير المؤلم، أثناء عمل الأمعاء. أحيانا، يمكن ملاحظة القليل من الدم الأحمر اللامع على ورق التواليت أو على حوض المرحاض

الحكة أو التهيج في منطقة فتحة الشرج

الألم أو الإحساس بعدم الراحة

البواسير الظاهرة والبارزة خارج فتحة الشرج

انتفاخ (ورم) حول الفتحة الشرجية

نتوء مؤلم أو شديد الحساسية، بجانب فتحة الشرج

تسرب (ارتشاح) البراز

يعتبر مرض البواسير أحد الأمراض الشائعة جدا. فحتى سن الخمسين عاما، يصطدم نحو نصف البالغين، تقريبا، بمشاكل الحكة، الشعور بعدم الراحة والنزيف التي من الممكن أن تشكل علامات المرض.هناك أربعة أنواع من البواسير وهي:في حالة الاصابة بالبواسير قد تظهر الاعراض التالية: