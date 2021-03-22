عرض بيع بيع 260$ NETELLER مقابل CCP

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
MESSI23000
المبلغ المتاح
260.00 دولار
سعر البيع
190.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Neteller - نتلر
MESSI23000

MESSI23000

:: عضو بارز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
15 سبتمبر 2015
المشاركات
9,035
النقاط
351
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

متوفر 269 $ نتلر/NETELLER مقابل Baridi Mob / CCP
سعر البيع 190 دج
العمولة على الشاري 1.45%
الاولوية لمن ياخد كامل المبلغ
وسائل الدفع CCP/ Baridi Mob
المصدر بيع وشراء العملات

ملاحظة :
بعد الحجز انتظر التاكيد مني تم اكد الحجز لكي ارسل المعلومات مع المشرفين
مدة الحجز 12 ساعة تم يلغى
الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع :
اسم المنتدى + اسم العضوية + المبلغ
اي استفسار يكون في المحادثة وليس في الموضوع

بعد استلام المبلغ التاكيد يكون في الموضوع المتعامل فيه
 
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