MESSI23000
:: عضو بارز ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 15 سبتمبر 2015
- المشاركات
- 9,035
- النقاط
- 351
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متوفر 269 $ نتلر/NETELLER مقابل Baridi Mob / CCP
سعر البيع 190 دج
العمولة على الشاري 1.45%
الاولوية لمن ياخد كامل المبلغ
وسائل الدفع CCP/ Baridi Mob
المصدر بيع وشراء العملات
ملاحظة :
بعد الحجز انتظر التاكيد مني تم اكد الحجز لكي ارسل المعلومات مع المشرفين
مدة الحجز 12 ساعة تم يلغى
الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع :
اسم المنتدى + اسم العضوية + المبلغ
اي استفسار يكون في المحادثة وليس في الموضوع
بعد استلام المبلغ التاكيد يكون في الموضوع المتعامل فيه
متوفر 269 $ نتلر/NETELLER مقابل Baridi Mob / CCP
سعر البيع 190 دج
العمولة على الشاري 1.45%
الاولوية لمن ياخد كامل المبلغ
وسائل الدفع CCP/ Baridi Mob
المصدر بيع وشراء العملات
ملاحظة :
بعد الحجز انتظر التاكيد مني تم اكد الحجز لكي ارسل المعلومات مع المشرفين
مدة الحجز 12 ساعة تم يلغى
الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع :
اسم المنتدى + اسم العضوية + المبلغ
اي استفسار يكون في المحادثة وليس في الموضوع
بعد استلام المبلغ التاكيد يكون في الموضوع المتعامل فيه