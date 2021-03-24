السلام عليكم

اخوتي انا في مشكل ولا أجد ممن حولي خبرة كافية لنصحي ارجو منكم قراءة المشكل بتمعن و نصحي

انا امرأة متزوجة زوجي تاجر و قرر يفتح تجارة باسمي وافقت لكن صرات مشاكل كثيرة بخصوص المال و تدخلات العائلة الكبيرة و سوء الفهم مما ادى الى خصام حاد و قريب تفارقنا لكن ستر ربي و تصالحنا خرجنا العائلة الكبيرة من التجارة اللي باسمي و تفاهمنا يعطيني اجرة شهرية مقابل استغلال اسمي و خلاص و صرت لا اتدخل في التجارة اللي باسمي و لكن بعد ما جات كورونا تجارته خسرت و قفل و صار يعول على تجارتي اللي قل ربحها كذلك فنقصلي في الاجرة تاعي للحد الادنى

الان هو حاب يفتح تجارة جديدة استيراد و لازمه شريك فقرر يحطني شريكة معاه مع العلم ان المال مالو هو اللي خباه من تجارته الاولى و تبقى الخبرة من عندي انا لان مجال التجارة الجديدة هو مجال تخصصي عاونتو خدم الدوسي و دفعو و لما جيت نشوف راس مال الشركة لقيتو حط 90بالمية تاعو و انا 10 بالمية قلتلو وعلاش مش 50-50 بالمية قالي نخاف تموتي و يشركو معايا والديك و قالي تاني كي يكبارو الاولاد نتنازلهم على 10 بالمئة مع العلم عندي ممتلكات حاطها باسم اخوه ولا عمري قلت بالاك يموت و ياخذهم اخوه زعفت و قلتلو هاذ الكلام

زعف و قالي اصلا ما يحتاجنيش نشاركو و درك يحط اخوه بلاصتي ولا باباه ولا حتى امو و اتهمني بالتوسويس و منن عليا انو هداني اشياء غالية و هي اصلا باسم اخوه

المهم سكت و ما جاوبتوش زوجي مش خوان ولا سراق لكنو من النوع اللي رابح رابح يعني يحسبها مليح ساعات نحس روحي عملة في جيبو ما عندي حتى رأي اسمي مستغلو اجرتي نقصها حطني شريكة لانه مضطر و فوق هذا ناوي ينحيني من الشراكة اما يكبرو الاولاد يعطيني هدايا لكن ولا شيء باسمي من النوع اللي تجي تشرب عليه حاجة تعيطلو الدراهم و الحاجة هذيك و تقولو سامحني و تروح بيديك فارغين

اللي عندو خبرة ينصحني كفاش نعمل و فيكم بركة