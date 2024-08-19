السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



طرق بناء رابط التفاهم بين الزوجين



كل زوجين و بعد الزواج يسعى لبناء رابط زوجي أساسه التفاهم و الحوار الصادق و الثقة

بإعتبارها ركائز رئيسية في العلاقة الزوجية الناجحة

لكن المشكل الذي يعاني منه الأغلبية هو عدم حصول ذلك التفاهم بين الطرفين و بالتالي وقوعهم في مشاكل زوجية كثيرة و على أتفه و أبسط الأمور

و لتفادي ذلك و تقوية التفاهم بين الزوجين نقدم لكل الزوجات نصائح تساهم في تعميق التفاهم في العلاقة الزوجية و الوصول لسعادة زوجية لا ينغصها أي نقاش أو مشكل مهما كان مصدره



التفاهم بين الزوجين يمكن بناءه و خلقه من خلال مجموعة من التصرفات و السلوكيات بين الزوجين

يكفي أولا فهم كل طرف للآخر جيدا و تفهم رأيه و تصرفاته دون أحكام مسبقة أو ظن سيء بشكل يتيح التعامل مع عادات الزوج



طرق بناء رابط تفاهم بين الزوجين:



أولا

تقبل الطرف الآخر كما هو من بين الوسائل الناجعة في خلق التفاهم بين الزوجين

و ذلك لأن تقبل الزوج بكل عيوبه و حسناته سيجعل التعامل معه يكون مبنيا على شخصيتن و بالتالي لن يحصل أي خلاف

كما أن ذلك سيساعد في التخفيف من وطأة الأخطاء و التجاوب معها بشكل سلس و يسير



ثانيا

تعتبر الثقة سر من أسرار العلاقة الزوجية القوية

كيف لا و وجود الثقة بين الزوجين يضاعف من التفاهم بينهما و يقلل من نشوب تلك المناوشات التي لا أساس لها و كفيلة بتدمير العلاقة

لذلك أكثر ما ينصح به لأي ثنائي أن يضع كل طرف الثقة في الآخر

الزوجة الواثقة بزوجها و الزوج الواثق بزوجته قادران على التعبير و التصرف من دون خشية أن يفهم الطرف الآخر الأمر بطريقة خاطئة أو سيئة



ثالثا

الحوار العميق و الصريح بشكل دائم يزيد من عنصر التفاهم في العلاقة فالحوار في كل التفاصيل مهما كانت بسيطة من شأنها بناء التفاهم بين الشريكين و معرفة بعضهما البعض خاصة بعد حدوث أي نقاش أو اختلاف

لأن بذلك كل طرف يبين شخصيته و الطريقة التي يفكر بها الأمر الذي يعطي فرصة للطرف الآخر لفهمه أكثر و بالتالي ضمان عدم وقوع مثل تلك النقاشات الزوجية



رابعا

طبعا الحب أساسي في كل علاقة زوجية لذلك لابد من الحفاظ على ذلك الحب بين الزوجة و زوجها لأنه من تحبه ستجد دائما سبيلا لتفهمه و فهم شخصيته

و شعور الحب عندما يكون طاغيا نسب نجاح العلاقة الزوجية ترتفع أكثر

فتقل النقاشات الحادة و تغيب الإتهامات الزائفة على كل صغيرة و كبيرة



تحياتي لكم ​