تصرف الطرشان و العميان :

حين يتعلق الامر بالمنكر الذي له صلة بالكسب والمال، كالمتاجرة بالمدخدرات ، والمهلوسات، وبيع الالبسة في أغلفة شبية (بالبورنوهات) وضياع أسر، واهمال ابناء، و مناكر صراعات بين الاشقاء... فإننا في الغالب نتصرف كالطرشان والعميان .

وفي مواقف اخرى نصرخ غضبا في وجه بعض الاحداث أوالسلوكات، بشكل مزاجي ونقول (منكر يا قوم ..ما يحدث في ارض المحافظة والقيم والعلم).

مخ الهدرة: نهدر باه نتفس...او نهدر باه نعوض..وسعات نهدر باه نغطي .