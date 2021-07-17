مجرد راي 04

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
841
النقاط
51
العمر
59
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
حين يتعلق الامر بالمنكر الذي له صلة بالكسب والمال، كالمتاجرة بالمدخدرات ، والمهلوسات، وبيع الالبسة في أغلفة شبية (بالبورنوهات) وضياع أسر، واهمال ابناء، و مناكر صراعات بين الاشقاء... فإننا في الغالب نتصرف كالطرشان والعميان.
وفي مواقف اخرى نصرخ غضبا في وجه بعض الاحداث أوالسلوكات، بشكل مزاجي ونقول (منكر يا قوم ..ما يحدث في ارض المحافظة والقيم والعلم).
مخ الهدرة: نهدر باه نتفس...او نهدر باه نعوض..وسعات نهدر باه نغطي.
 
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