نجاح العلاقة الزوجية :

هناك من يزعمون بنجاح العلاقة الزوجية إلى حد خلوّها حتى من الجدال، الأمر بالطبع من سابع المستحيلات، فالخلاف الزوجي وارد ويُعدّ سنّة الحياة، إلا أنّ المهارة تكمن في كيفية التعامل مع هذا الخلاف، وتحويله إلى نغمات متكاملة. ويؤكد خبراء علم النفس والإجتماع أنّ الأسلوب الذي يتبعه الزوجان في مواجهة الخلاف يقضي على العلاقة، أو يوسّع الشرخ بين الزوج وزوجته، لذا اليك بعض الإرشادات والنصائح التي لا بدّ من توافرها ليس لاستمرار الزواج فقط .