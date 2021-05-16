الخلاف الزوجي

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
800
النقاط
51
العمر
59
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
هناك من يزعمون بنجاح العلاقة الزوجية إلى حد خلوّها حتى من الجدال، الأمر بالطبع من سابع المستحيلات،فالخلاف الزوجي وارد ويُعدّ سنّة الحياة، إلا أنّ المهارة تكمن في كيفية التعامل مع هذا الخلاف، وتحويله إلى نغمات متكاملة. ويؤكد خبراء علم النفس والإجتماع أنّ الأسلوب الذي يتبعه الزوجان في مواجهة الخلاف يقضي على العلاقة، أو يوسّع الشرخ بين الزوج وزوجته، لذا اليك بعض الإرشادات والنصائح التي لا بدّ من توافرها ليس لاستمرار الزواج فقط، بل لإنجاحه أيضاً:
 
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
14,857
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
الخلاف بين الزوجين مهما يجب ان يكون بينهما و لا يصل لاهل الزوجين مهما كان نوعه و يحاولان فك النزاعات بينهما مهما كان نوعه صغير او كبير
بورك فيك على الموضوع القيم أخي دمت مبدعا في سماء المنتدى بمواضعيك القيمة جعلها الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين
 
صانعة الإبتسامة

صانعة الإبتسامة

:: عضو متألق ::
إنضم
4 ماي 2017
المشاركات
3,167
النقاط
1,091
محل الإقامة
قلب زوجي الحبيب😍
الجنس
أنثى
لازم الزوج يساعف زوجتو وهي ثاني تساعفو هكا تكون الحياة الزوجية كل واحد يتنازل شوي ويسمح في حقو لإستمرار العلاقة لأنو شيطان يركز على تفرقة زوجين أكثر من كل شيء وفي حالة الغضب التعوذ من الشيطان وكثرة الإستغفار هما الحل المثالي💙
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
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محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
لحل المشاكل الزوجية يجب ان لا تختلط الادوار حين الخصام
مثلا عيب على الرجل ان يكون ثرثارا
كما يعاب على المرأة ان تكون عنيفة
و حين الخصام على الرجل ان يكون حكيما و رزينا
و على المرأة المبادرة لحل الخلاف و لو بطريقة غير مباشرة
و على الرجل ان يطيب خاطر زوجته فهي امانة في عنقه
على الزوجين الخوف من الله في الطرف الاخر
و ان يبادر للتجاوز و الصلح لوجه الله ليحصل على اجر المبادر
 
سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
800
النقاط
51
العمر
59
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
قال صانعة الإبتسامة:
لازم الزوج يساعف زوجتو وهي ثاني تساعفو هكا تكون الحياة الزوجية كل واحد يتنازل شوي ويسمح في حقو لإستمرار العلاقة لأنو شيطان يركز على تفرقة زوجين أكثر من كل شيء وفي حالة الغضب التعوذ من الشيطان وكثرة الإستغفار هما الحل المثالي💙
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السلام عليكم ...
كل الشكر لكـِ ولهذا المرور الجميل الله يعطيكـِ العافيه يارب
خالص مودتي لكـِ وتقبلي ودي واحترامي
شكرا على الاضافة
 
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
48,366
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
مع مرور الوقت يتشكل مايسمى بالعشرة
يؤلف الله بين الزوجين ويجعل بينهما مودة ورحمة.
الخلافات لابد منها لكن في الاخير كلا الطرفان يبحث عن حل.
والزواج صبر والصبر مفتاح الفرج.

مشكور اخي
 
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