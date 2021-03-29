زواج الفتاة!

في حوار دار بيني وبين إحدى النساء حول السن المناسب لزواج الفتيات. قالت لي:

أن الرجل يحب أن يتزوج بالفتاة الصغيرة تحت سن 23عام...

فوق هذا السن فهي تعتبر كبيرة ولاتصلح للزواج.

فأجبتها:

حسب كلامك لانصيب لمن هي فوق سن ال 23عاما في نظرك!! وهل من تتزوج صغيرة ستتوقف في نفس العمر؟

فاجابتني:الرجل يحب دائما زوجة اصغر منه. حتى لايتزوج مرة أخرى..



هل العمر مقياس للزواج!

هل من تتزوج صغيرة في السن تعتبر ناجحة في زواجها أكثر من الأخريات؟

هل الزوج فعلا يفضل أن تصغره المرأة بعشرين عاما وأكثر!





حسب رأيي الزواج قسمة ونصيب... في قديم الزمان كانت جدتي وجداتكم يتزوجن في سن مبكر نظرا للجهل المنتشر آنذاك.. فيقومون بتزويج طفلة لاتزال تلعب بالدمى...تنصدم أمام عائلة كبيرة تخدمها وزوج كبير يقهرها.. أما الآن فالفتاة تدرس وتتكون... وتنضج قبل تأسيس أسرة...

فتاة اليوم ليست كفتاة البارحة...الفتاة التي تتزوج صغيرة اشعر ان طفولتها وشبابها انتهكا.. لم تعش فترة من فترات حياتها كما يجب.





آنتظر آرائكم...