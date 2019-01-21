كنت مترددة ف سرد مشكلتي لكن تشجعت بقراءة بعض مشاكل هنا

شكرا لكم لسماعكم مشاكل ناس و مساعدتهم فالقليل في وقتنا من يسمع همك..

انا ساختصر مشكلتي و لكم الكلام

معكم فتاة ف مقتبل العمر في سن 21 ولدت بين اب متزوج و ام متزوجة.يمكن انكم تندهشون من تعبيري لكنها حقيقة والدي طلق والدتي قبل زواجهم حتى وقعت هذه حادثة في قرية ريفية والدي ابن عم والدي كان يردها لزواج و هي ترفضه و قبلت بزواج بابن خالتها فجن جنون والدي و اختطفها و عملت شنيعته مكرا كي تتزوج به لكن مكر الرجال فيما بينهم لم يسمح اين خالتها بهذا و قبل اتمام زواج بها المفيد في هذا عقد قران ساعة و فسخه في ثانية كي اسما باسمهما فقط و هكذا ولدت الفتاة المتحدثة معكم و كل طرف ينبذها اكثر من الاخر

كبرت عند جدتي الوحيدة و ازور هذا و تلك و كلاهما لا يحملان رؤية وجهي

والدتي تنفر مني بحجة زوجها لا يريدني في منزله و هذا من حقه لكن هي ايضا صرحت بانني اذكرها في اسوء ايامها و زوجة والدي لا ترغب بي خاصة انا والدي عاطل عن العمل و هي من تعمل لتعيش بناتها

في المختصر توقفت دراستي في طور المتوسط لم اجد من يساندني و يعينني لا نفسيا ولا دراسيا وو توفيت جدتي تله الفترة و توحلت ايامي الى جحيم بين ابوايا

هي ترميني اليه و هو تثيره زوجته بصراخها فيرميني لم اجد بها اين عاىلتي الاخرى اخوالي اعداء لوالدي لا يعرفان حتى وجهي و عمي الوحيد لا اعرف وجهه مغترب من زماااان

اصبحت اصارع بين اثنين كلاهما يسمى بنبع الحنان لكنهما جاااافيان جدا معي رغم انني المظلومة وسطهم

الى ان جاء اليوم المعهود في شتاء 2015 اي رمتني زوجة والدي من شدة غضبها من والدي عديم المسؤولية امام الباب فذهبت الى والدتي عسى انها ترحمها ف ذاك البرد فتح باب زوجها الذي اعتبره كان ارحم يمكن من والدي غضب لرؤيتي و شدني و اخذني لسيارته و وضعني في مركز اعادة تربية و تاهيل

نعم اعتبره ارحم لانه وجد لي حلا افضل من والداي وضعني هناك و انا اتكلم معكم من هناك

لازلت هنا و الحمدلله وجدت مكانا انام فيه دون صراخ زوجة ابي و دفىء خير من والدي و استطعت اطمال تعليمي عن بعد رغم اني لم افلح في مواصلة ف جامعة

و الان مرت هذه الاعوام دون سؤال احد منهم علي هنا لا احد طرق الباب لاجلي فقط اختي الصغيرة تزورني بعض الشيء و رغم هذا اجعل لهم اسبابا كي لا يزيد كرهي لهم .

في هذه الاثناء و لا اخفي عنكم تعرفت على شاب عن طريف مواقع تواصل و هو يعلم انني هنا بالمركز و اتى الى هنا اكثر من مرة و زارني .هو من ولاية اخرى غير ولايتي و يعمل في سلك الامن .هو يظن انني بدون اهل و انا لم احكي عن اهلي ابدا .هو اصبح نيتة الزواج رغم انه ممنوع ف قانونهم الا انه احضر لي والدته و اخته الى مركز و صارحني انه سينهي مدة تعاقدة في عام 2018 ليصبح قادرا على زواج فقط ينتظر موافقتي

انا في اول الامر لم اصدقه لكنه فعلا اوقف مدة تعاقده و عاد الي مع اهله الى المركز و عمل لي مفاجاة كبيرة مع منظمي المركز و احضر لي خاتم الخطبة و زغردت والدة و طلب يدي

انا ف تلك اللحظات لحسست انني فعلا ولدت ن جديد و امامي انسان فرح بوجودي ف حياته لم استطع الرفض نعم قبلت بانانية اردت ان اعيش من جديد و ان احب

هذا لا ينفي انني لا احبه بالعكس انسان اعاد لي الامل ف الحياة اعتبرته عنوان حياتي الجديد

لكن المشكلة هنا ف قصتي الاولى عن اهلي هو لحد الساعة لا يعلم عنهم شيء خاصة انه عرفني في مركز لم ينتبه ابدا عن وجود اهلي و هذا ما جعلني اقف حائرة عن اخباره فهو منذ مدة قلق جدا عن بقائي ف مركز يريد عن نكمل مراسم الزواج و انا اعطل كل مرة لا اعلم انا خاىفة من فقدانه ان اخبرته خاصة ان علمت عاىلته ان لي عاىلة و رمتني ماذا يقع في بالهم

فعلا لا اعرف ماذا افعل حتى اجبرت عن تركه كي لا يجرحني و لا اجرحه بحقيقتي لكنه لم يصدق امر تركتي و كل يوم ياتي للمركز و اخبره انه لا يناسبني لكنه لم يمل و لازال يحرجني بسؤاله لماذا تركتني و انا تركت كل شيء لاجلك......

لحد الساعة لازال يتصل و يبعث برسائله يقول لا تخافي انا مسكنك و لن اجرحك ابدا ووووووو لكن في الحقيقة انا الكاذبة

صدقوني انا لا اعرف كيف اصف اكثر من هذا لغتي ركيكة اعذروني فعلا انا لا افهم نفسي اريده و قد استخرت اكثر من 20 مرة و كل مرة يعود الي و لا يمل من جوابي اريد ان تزوج به و افرح بوجود امل لي ف حياتي و انجب صغارا و لا اتركم ابدااا في قلبي الكثير من حنان بمقدار حرماني منه اريد ان اعطي اولادي هذا الحنان و لا ابخل عليهم بشء اريد ان اثبت انني لست خطا الاخرين بل انا بذرة لا خطا لي

ارشدوني ماذا افعل هل اخبره و هو الصواب انا ادري لكني جد خائفة من ردة فعله ربما سيذهب فعلا و حينها ماذا ..................

و في نفس وقت فعلا انا بدون منبت فهم لا يريدونني لماذا حتى يقصدهم و يطلب يدي فلا احد يهتم بي اكثر من 3 سنوات والدي لم يسال ان انا حية ام لا

لماذا اسميه والدي اجيييييييييييييييييييييبببوني

بالعكس انا فخورة بعدمهم اكثر من وجودهم

والله يا ناس اني صغيرة و كبرت بسبتهم ملقيتش وش نهدر في حقهم غير حسبي الله و نعم الوكيل