مشكلتي من مركز اعادة تربية و تاهيل اكتب لكم

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2018
#1
إنضم
19 أكتوبر 2013
المشاركات
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الإعجابات
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#1
كنت مترددة ف سرد مشكلتي لكن تشجعت بقراءة بعض مشاكل هنا
شكرا لكم لسماعكم مشاكل ناس و مساعدتهم فالقليل في وقتنا من يسمع همك..
انا ساختصر مشكلتي و لكم الكلام
معكم فتاة ف مقتبل العمر في سن 21 ولدت بين اب متزوج و ام متزوجة.يمكن انكم تندهشون من تعبيري لكنها حقيقة والدي طلق والدتي قبل زواجهم حتى وقعت هذه حادثة في قرية ريفية والدي ابن عم والدي كان يردها لزواج و هي ترفضه و قبلت بزواج بابن خالتها فجن جنون والدي و اختطفها و عملت شنيعته مكرا كي تتزوج به لكن مكر الرجال فيما بينهم لم يسمح اين خالتها بهذا و قبل اتمام زواج بها المفيد في هذا عقد قران ساعة و فسخه في ثانية كي اسما باسمهما فقط و هكذا ولدت الفتاة المتحدثة معكم و كل طرف ينبذها اكثر من الاخر
كبرت عند جدتي الوحيدة و ازور هذا و تلك و كلاهما لا يحملان رؤية وجهي
والدتي تنفر مني بحجة زوجها لا يريدني في منزله و هذا من حقه لكن هي ايضا صرحت بانني اذكرها في اسوء ايامها و زوجة والدي لا ترغب بي خاصة انا والدي عاطل عن العمل و هي من تعمل لتعيش بناتها
في المختصر توقفت دراستي في طور المتوسط لم اجد من يساندني و يعينني لا نفسيا ولا دراسيا وو توفيت جدتي تله الفترة و توحلت ايامي الى جحيم بين ابوايا
هي ترميني اليه و هو تثيره زوجته بصراخها فيرميني لم اجد بها اين عاىلتي الاخرى اخوالي اعداء لوالدي لا يعرفان حتى وجهي و عمي الوحيد لا اعرف وجهه مغترب من زماااان
اصبحت اصارع بين اثنين كلاهما يسمى بنبع الحنان لكنهما جاااافيان جدا معي رغم انني المظلومة وسطهم
الى ان جاء اليوم المعهود في شتاء 2015 اي رمتني زوجة والدي من شدة غضبها من والدي عديم المسؤولية امام الباب فذهبت الى والدتي عسى انها ترحمها ف ذاك البرد فتح باب زوجها الذي اعتبره كان ارحم يمكن من والدي غضب لرؤيتي و شدني و اخذني لسيارته و وضعني في مركز اعادة تربية و تاهيل
نعم اعتبره ارحم لانه وجد لي حلا افضل من والداي وضعني هناك و انا اتكلم معكم من هناك
لازلت هنا و الحمدلله وجدت مكانا انام فيه دون صراخ زوجة ابي و دفىء خير من والدي و استطعت اطمال تعليمي عن بعد رغم اني لم افلح في مواصلة ف جامعة
و الان مرت هذه الاعوام دون سؤال احد منهم علي هنا لا احد طرق الباب لاجلي فقط اختي الصغيرة تزورني بعض الشيء و رغم هذا اجعل لهم اسبابا كي لا يزيد كرهي لهم .
في هذه الاثناء و لا اخفي عنكم تعرفت على شاب عن طريف مواقع تواصل و هو يعلم انني هنا بالمركز و اتى الى هنا اكثر من مرة و زارني .هو من ولاية اخرى غير ولايتي و يعمل في سلك الامن .هو يظن انني بدون اهل و انا لم احكي عن اهلي ابدا .هو اصبح نيتة الزواج رغم انه ممنوع ف قانونهم الا انه احضر لي والدته و اخته الى مركز و صارحني انه سينهي مدة تعاقدة في عام 2018 ليصبح قادرا على زواج فقط ينتظر موافقتي
انا في اول الامر لم اصدقه لكنه فعلا اوقف مدة تعاقده و عاد الي مع اهله الى المركز و عمل لي مفاجاة كبيرة مع منظمي المركز و احضر لي خاتم الخطبة و زغردت والدة و طلب يدي
انا ف تلك اللحظات لحسست انني فعلا ولدت ن جديد و امامي انسان فرح بوجودي ف حياته لم استطع الرفض نعم قبلت بانانية اردت ان اعيش من جديد و ان احب
هذا لا ينفي انني لا احبه بالعكس انسان اعاد لي الامل ف الحياة اعتبرته عنوان حياتي الجديد
لكن المشكلة هنا ف قصتي الاولى عن اهلي هو لحد الساعة لا يعلم عنهم شيء خاصة انه عرفني في مركز لم ينتبه ابدا عن وجود اهلي و هذا ما جعلني اقف حائرة عن اخباره فهو منذ مدة قلق جدا عن بقائي ف مركز يريد عن نكمل مراسم الزواج و انا اعطل كل مرة لا اعلم انا خاىفة من فقدانه ان اخبرته خاصة ان علمت عاىلته ان لي عاىلة و رمتني ماذا يقع في بالهم
فعلا لا اعرف ماذا افعل حتى اجبرت عن تركه كي لا يجرحني و لا اجرحه بحقيقتي لكنه لم يصدق امر تركتي و كل يوم ياتي للمركز و اخبره انه لا يناسبني لكنه لم يمل و لازال يحرجني بسؤاله لماذا تركتني و انا تركت كل شيء لاجلك......
لحد الساعة لازال يتصل و يبعث برسائله يقول لا تخافي انا مسكنك و لن اجرحك ابدا ووووووو لكن في الحقيقة انا الكاذبة
صدقوني انا لا اعرف كيف اصف اكثر من هذا لغتي ركيكة اعذروني فعلا انا لا افهم نفسي اريده و قد استخرت اكثر من 20 مرة و كل مرة يعود الي و لا يمل من جوابي اريد ان تزوج به و افرح بوجود امل لي ف حياتي و انجب صغارا و لا اتركم ابدااا في قلبي الكثير من حنان بمقدار حرماني منه اريد ان اعطي اولادي هذا الحنان و لا ابخل عليهم بشء اريد ان اثبت انني لست خطا الاخرين بل انا بذرة لا خطا لي
ارشدوني ماذا افعل هل اخبره و هو الصواب انا ادري لكني جد خائفة من ردة فعله ربما سيذهب فعلا و حينها ماذا ..................
و في نفس وقت فعلا انا بدون منبت فهم لا يريدونني لماذا حتى يقصدهم و يطلب يدي فلا احد يهتم بي اكثر من 3 سنوات والدي لم يسال ان انا حية ام لا
لماذا اسميه والدي اجيييييييييييييييييييييبببوني
بالعكس انا فخورة بعدمهم اكثر من وجودهم
والله يا ناس اني صغيرة و كبرت بسبتهم ملقيتش وش نهدر في حقهم غير حسبي الله و نعم الوكيل
 
عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

:: مشرف ::
منتديات التعليم المتوسط
منتدى مشكلتي
طاقم المشرفين
#2
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ذكر
#2
لا اله الا الله محمد رسول الله.
مقدار الحكايات و المشاكل التي تكتب في هذا المنتدى و ما تحويه من معانات وآلام سنين يجعلني أخجل من الشكوى و التذمر التي نبديها في بعض الأحيان..
شكرا على ثقة في منتدانا و شكرا على مشاركتنا حكايتك أخي...
أرى في نهاية حكايتك فرجا و فرحا قريبا ..اغتنيمه و لا تترددي و لا تجعلي مساحة حياتك المتبقية لمزيد من الجروح و الآلام.
انت استخرتي الله و عاد ذلك الرجل العديد من المرات ..أيوجد ما هو أبلغ من هذه الاشارات.
ربي يسدد خطاك و يوفقك قي أخذ أفضل القرارات.
لنا عودة للرد أكثر ان سمحت الظروف.
هناك من هو أفضل مني في الردود ..ننتظر تدخلاتهم القيمة.
 
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عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

:: مشرف ::
منتديات التعليم المتوسط
منتدى مشكلتي
طاقم المشرفين
#3
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
17,603
الإعجابات
2,356
النقاط
2,186
محل الإقامة
بين ثنايا الأرض لا محاله.
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ذكر
#3
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#4
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#4
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بكيتيني أختي لعزيزة، والله قصة تقطع القلب، وفي مواضيع مشكلتي هادي هي القصة لي درجة قاستني ليسطوما وجعتني، تأثرت بزاف بحالتك
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يرى الذرية مجرد عبث، ربي يهديهم ويسامحهم، مثلما هنالك واجبات اتجاه الآباء هنالك كذلك واجبات اتجاه
الأبناء، ووالديك ماتحملوش مسؤوليتك كما يجب، لكن خلينا من هاد الموضوع خاطر ماش رايحين نرجعو الماضي، المهم عزيزتي أول شي نحييك
ونبادلك تحية احترام وتقدير لشجاعتك وتربيتك وحسن أخلاقك وصبرك وكلشي، نتي أروع إنسانة شفتها في حياتي وأروع شابة سمعت عليها
ان شاء الله ربي يفرحك ويوفقك لكل ما تتمنايه، أما بالعودة لموضوع هاداك الشاب والزواج، أول شيء عزيزتي ما تغطيش غلطة أو مشكلة
بمشكلة أكثر منها، وهنا راني نشوف مشكلتين، أول مشكلة هو نية هاد الشاب إذا راهي سليمة ولالا، راني حاسة بيك 21 سنة بلا حنان أم
ولا حنان أب وحتى حنان العائلة ولا ظروف معيشية تتمناها أي بنت ولا حتى ظروف دراسية مناسبة، راكي تحوسي تعوضي هاد الشي وتلقاي
شخص يتحمل العبء الكبير لي هزيتيه ونتي طفلة صغيرة، لكن عندك لا تكون الخطوة تزيد تديك للهاوية، خمي مليح وسقسي على هاد الانسان
في محيط العمل ومحيط السكن، ماتغركش المظاهر الدنيا غابة، تتعذبي درك خير ما تتعذبي من بعد كي طيحي في واحد ماش وليد فاميليا وحاب يستغلك
فقط خاطر حس بأنك بدون أهل، انا مارانيش نقول الشخص هادا ماش مليح بصح مانقدرش نقول تاني مليح العلم لله، إذن فكري مليح قبل
ما خطرة خلاف يصرا لولادك واش صرا ليك، يعني فكري مليح واستخيري ربي قدما تقدري، وخبري خطيبك بلي عندك أهل باه يعرف بلي ماراكيش وحدك
وهنا المشكلة الثانية، وهي جامي تخبي بلي عندك والديك، يخي هادا الانسان رايح يكون زوجك واب أولادك ويشاركك الحلوة والمرة ويوقف معاك
ويكون سند ليك، إذا علاه ماتخبريهش بلي عندك أهلك؟ عادي نتي ماعندك حتى ذنب علاه تخافي، لي يحبك صح يحبك بكل أحوالك وعمرو لا يحشم
بيك ولا بأهلك، إذن نتي مازلتي صغيرة خلاص ختي لعزيزة، وعندك فراغ لداخل خايفة عليك لا تطيحي في المكان الخطأ والشخص الخطأ،
الدنيا تخوف راهو باباك ومادارش دورو وماحنش قلبو كيفاه تحبي البراني يحن عليك، إذن أتأكدي مليح قبل الاقدام على أي خطوة وإذا الرجل هادا
مليح علاش لالا؟ مادابيا تتستري مع راجل لي يعرف قيمتك وماتبقايش هكا وحدك، على الاقل عندك سند في جنبك، واش نقولك ربي يفرج عليك
واذا الانسان هادا مليح ربي ان شاء الله يديرلك إشارة ولا حاجة تبينلك صدق مشاعرو ونيتو واذا تاع شر ان شاء الله ربي يبعتلك اشارة كذلك
تخبرك بنيتو السيئة ويبعدو عليك، وربي يهنيك ويرزقك ماتتمناي ان شاء الله، وان شاء الله يزيدو يفيدوك الإخوة والأخوات
واي حاجة خبرينا قبل رانا خاوتك وان شاء الله نقومو بالشي لي ماداروهش والديك، ونخففو عليك ونوقفو معاك بالشي لي نقدرو، رانا خواتاتك
لي تقيلة عليك خفيفة علينا، ربي يحفظك من كل شر ان شاء الله حبيبتي الغالية
 
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