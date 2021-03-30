4 فوائد لتناول العدس "كل يوم"..ومشكلة واحدة!

نشرت مجلة "Eat this not that" ( تناول هذه وليس تلك ) الأمريكية مقالا عدّدت فيه 4 فوائد صحية لتناول العدس بشكل يومي، مقابل مشكلة وحيدة في الإكثار من هذا الغذاء.



كاتبة المقال ليندسي تايغار قالت إن فوائد تناول العدس بشكل منتظم تشمل مايلي:



1-تحسين صحة الأمعاء:



لأن العدس مصدر مهم للنشويات المقاومة والألياف، لذلك يساعد على دعم ميكروبيوم الأمعاء (البكتيريا المفيدة)، حيث توضح الدكتورة أوما نايدو المختصة في علم نفس التغذية أن "تناول العدس يغذي الميكروبات الجيدة التي تدعم صحتنا بشكل عام، بما في ذلك الصحة العقلية والصحة الهرمونية والمناعة".



2-الوقاية من مرض السكري:



وفق ذات الخبيرة، أظهرت الأبحاث أن تناول العدس المبرعم بانتظام قد يساعد في الوقاية من مرض السكري والتحكم فيه، وخلصت الدراسات إلى أن العدس قد يقلل معدلات الغلوكوز في الدم والدهون، ويدعم استقلاب البروتينات الدهنية لدى مرضى السكري والأصحاء.



3-مصدر مهم للبروتينات والألياف:



يوضح أخصائي التغذية كيث توماس أيوب أن البقوليات غنية بالبروتينات والألياف ولا تكاد تحتوي على دهون، ويشير أيوب إلى أن العدس مصدر مهم لفيتامين بي ويحوي كميات كبيرة من الفولات والحديد، ويقول الأخصائي أيضا إن كوبا واحدا من العدس يوفر 18 غراما من البروتين و15 غراما من الألياف وهو "ما يساوي كمية البروتين الموجودة في 3 بيضات".



4-تحسين وظائف الجهاز الهضمي:



بفضل ما يحتويه من ألياف، يعزز العدس وظائف الجهاز الهضمي، وتقول خبيرة التغذية سيرينا بون إن "النظام الغذائي الغني بالألياف يمكن أن يساعدك في الحفاظ على صحة أمعائك مع خفض الكوليسترول، إلى جانب التحكم في نسبة السكر في الدم، وفقدان الوزن، والوقاية من الأمراض".



المشكلة الوحيدة:



تقول أخصائية التغذية سيلين بيتشمان إن هناك مشكلا غذائيا وحيدا فيما يتعلق بتناول العدس بشكل منتظم، وهو يتعلق بمن يعانون من مشاكل عسر الهضم مثل الانتفاخ أو الغازات، بحيث ينصح هؤلاء بالتقليل من استهلاك العدس والبقوليات بشكل عام.