أوراق عمل كل حروف اللغة العربية سنة أولى :

yacinearbi

yacinearbi

:: عضو منتسِب ::
إنضم
5 مارس 2021
المشاركات
6
النقاط
3
العمر
35
محل الإقامة
الجلفة
الجنس
ذكر
أوراق عمل كل حروف اللغة العربية سنة أولى :
كتابة الحرف وتلوينه + ترتيب الحروف للحصول على كلمات تتضمنه+ ربط + ايجاد كلمات تتضمن الحرف + تكوين جمل ... اوراق روووعة لاولادكم
رابط التحميل :تحميل اوراق عمل كل حروف السنة الاولى روووعة pdf
 
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