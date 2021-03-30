yacinearbi
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 5 مارس 2021
- المشاركات
- 6
- النقاط
- 3
- العمر
- 35
- محل الإقامة
- الجلفة
- الجنس
- ذكر
أوراق عمل كل حروف اللغة العربية سنة أولى :
كتابة الحرف وتلوينه + ترتيب الحروف للحصول على كلمات تتضمنه+ ربط + ايجاد كلمات تتضمن الحرف + تكوين جمل ... اوراق روووعة لاولادكم
رابط التحميل :تحميل اوراق عمل كل حروف السنة الاولى روووعة pdf
كتابة الحرف وتلوينه + ترتيب الحروف للحصول على كلمات تتضمنه+ ربط + ايجاد كلمات تتضمن الحرف + تكوين جمل ... اوراق روووعة لاولادكم
رابط التحميل :تحميل اوراق عمل كل حروف السنة الاولى روووعة pdf