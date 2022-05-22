كيف تذاكر لتصبح طالب متميز و متفوق ؟

أستاذ الفلسفة
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عند الجلوس للمذاكرة , كيف يمكنك إستيعاب هذا الكم الهائل من المعلومات الموجودة في الكتب والمذكرات التي أمامك وتثبيتها في عقلك ؟ إن أفضل طريقة لتسهيل إستيعاب هذه المعلومات هي التطوير الجيد لعادات المذاكرة , كما سوف نبين في هذه المقالة على منتدى طموحنا , في البداية سوف تستغرق هذه الطرق جهد ذهني كبير لتغير طرق مذاكرتك . ولكن بعد مرور فترة من الوقت ستصبح عادة طبيعية وستكون الدراسة أسهل .
1- جعل الأمور مهمة : لن تعطيك الحجج العقلية دافعاٌ للمذاكرة . فكر بأنه إذا درست جيداٌ , دخولك جامعة أفضل , والحصول علي وظيفة مناسبة ,, إلخ ، عليك ان تحب ماتعمل . محاولة البحث عن مواطن الجمال في كل مادة , والأهم من ذلك محاولة ربط المواد بأحداث حياتك , قد يكون هذا الربط ذهني مثل ( إجراء التفاعلات الكميائية والتجارب الفيزيائية أو العمليات الحسابية الرياضية حيث تعتبر إثبات للبرهنه علي معادلة معينة لديك ) أو أن الربط يكون غير ذهني ، علي سبيل المثال ( يمكنك الذهاب للحديقة و رؤية النباتات ثم فكر مع نفسك للحظة أنك يمكنك مراجعة أجزاء النبات التي درستها في البيولوجي الأسبوع الماضي ) . وعلي الرغم من أن هذه الطريقة ليست الأمثل للمواد النظرية مثل اللغة الأنجليزية , يمكنك إستخدم إبداعك لتطوير الأشياء فمثلاٌ جرب كتابة قصة قصيرة عن جميع المواد الدراسية وربطها ببعضها البعض بالشكل الذي تحب وتفضل .
2- إدارة وقتك : عمل جدول إسبوعي للمذاكرة وتخصيص كمية معينه لدراستها يومياٌ . فهذا يساعد علي تحسن درجاتك .وقد تختلف الكمية التي تدرسها بإختلاف إذا كنت في جامعة أو مدرسة ثانوية , وتختلف أيضاٌ حسب مجال الدراسة .
3- المذاكرة حوالي 20 – 50 دقيقة علي فترات : فعقلك يستغرق فترة من الوقت ليشكل ذاكرة جديدة طويلة المدى , فأنت لايمكنك مواصلة المذاكرة بأقصي طاقة ممكنه , أخذ فترات راحة مابين 5-10 دقائق كحد أدني لممارسة نشاط جسدي كي يتجدد دمك وتصبح أكثر نشاطاٌ ويقظة . قم بالقفز قليلاٌ , أو التجول في جميع أنحاء المنزل , إلعب مع حيوانك الأليف .
– ضع في الجدول الزمني ما يكفي للحصول علي قسط كافي من النوم . الحصول علي مقدار كافي من النوم كل يوم سوف يجعلك تذاكر وتستوعب دروسك بشكل أفضل ووقت أقل واقصر ، وإذا إنتهي بك الأمر ونمت عدد ساعات قليلة عليك بأخذ غفوة قصيرة 20 دقيقة قبل المذاكرة ثم القيام ببعض الأنشطة الجسدية ( مثل ما كنت تفعل خلال فترة الراحة ) قبل البدء .
4- تهئية مكان مناسب للمذاكرة : يجب ان تشعر بالراحة أثناء المذاكرة ولكن هذا لايعني الراحة التي تؤدي إلي النوم ! بمعني أن السرير مكان غير مناسب للمذاكرة عندما تكون متعب . مكان المذاكرة يجب أن يكون هادئ نسبياٌ بعيداٌ عن حركة المرور خارج الشباك والمحادثات ومقطاعات الأخوه وأصوات الموسيقي العالية في الغرفة المجاورة .
*- وفيما يتعلق بالموسيقي , فهذا متروك لك لأن البعض يفضل الهدوء والبعض الأخر يفضل الإستماع إلي موسيقي أثناء المذاكرة مثل ( الموسيقي الكلاسيكية , التصورية , الصاخبة , الباروكية ) .
– وجود التلفاز عموماٌ أثنا
5- صفي عقلك : إذا قمت بمجهود عقلي كبير , عليك التوقف لحظة لكتابة ملاحظات حول ماتفكر به قبل البدء في المذاكرة , فهذا سوف يساعدك علي تصفية عقلك وأن تركز كل أفكارك علي عملك فقط .
6- تناول وجبة خفيفة أثناء المذاكرة : تناول وجبات خفيفة عند الإستعداد للمذاكرة – لاتنتظر حتي تجوع وتذهب للبحث عن الطعام . تجنب الوجبات والمشروبات التي تعطيك إندفاع في الطاقة , لإنها تؤدي إلي تقليل إستيعابك المعلومات والرغبة الشديدة في النوم . وذلك لأنها تعتمد علي الكربوهيدرات والتي تحدث تدفق مستمر للطاقة , وايضاٌ زيادة السيروتونين وهو مادة كميائية في العقل تجعلك تشعر بالمزيد من الراحة والإسترخاء .
7- إعادة كتابة الملاحظات الخاصة بك في المنزل : عندما تكون في الفصل المدرسي قم بتسجيل أكثر النقاط التي فهمتها وتدوينها وترتيبها في ملاحظة فهذا لايعني أن لا تحاول أن تفهم جيدا أو تنظم ملاحظاتك علي الإطلاق , فقط لا تضيع الوقت في الفصل المدرسي في شئ يمكنك فهمه في المنزل . اكتب درجاتك في الفصل المدرسي في ملاحظة علي شكل مسودة . يمكنك إعادة كتابة ملاحظاتك في أقرب وقت ممكن بعد الفصل المدرسي . إن عملية إعادة كتابة الملاحظات هي أسلوب نشط للمذاكرة , حيث أنها تشارك وتساعد عقلك علي المذاكرة .
– قد ت– يكتب بعض الناس ملاحظات , ويجد البعض الأخر صعوبة في تذكرها بسب الكتابة اليدوية المبهمة وغير المفهومة .
جد من الأسهل أن تحتفظ بدفترين للملاحظات الأول لعمل مسودة للملاحظات , والأخر لإعادة كتابة ملاحظاتك .
– ما ينطبق علي كتابة الملاحظات ينطبق علي الرسم ايضا إذا كنت تدرس تشريح , فمثلا إعادة رسم المنظومة من ذاكرتك
8- التعرف علي أهم النقاط الرئيسة في الدرس : لا تكتفي فقط بقراءة المواد من البداية للنهاية , عليك الوقوف عند كل نقطة جيدا تتعرف عليها وتسجيلها , يتم تحصيل معلومات بصورة أكثر سهولة عند الربط بين المعلومات الجديدة والمعلومات التي سبق دراستها.
– عند البدء بمذاكرة فصل جديد , سوف يتضمن معلومات ذات مغزي كبير وبصورة سهلة إذا قمت بإلقاء نظرة سريعة علي المقدمة والعناوين والجملة الأولي من كل فقرة وملخص الفصل وذلك لتجميع أكبر قدر من المعلومات عن الفصل قبل البدء في قراءته ككل ( كلمة بكلمة _ ومن المحتمل أن تحتوي علي كثير من المعلومات التي تأتي علي شكل أسئلة في الإمتحان )
– إذا كنت تسطيع إستخدام قلم تحديد أو وضع خط ( سطر ) تحت أهم النقاط الأساسية في النص لرؤيتها بسهولة عند مراجعة المادة . كما يساعد عمل ملاحظات بالقلم الرصاص في الهامش لتلخيص الكلمات الهامة والتعليق علي النقاط المهمة . قد تزيد هذه الممارسات من قيمة كتابك المدرسي عند بيعه للمكتبه , ويكون ذا قيمة كبيرة لك عند الإختبارات .
يمكنك إلقاء نظرة سريعة علي الأجزاء التي تعلمتها في المواد حيث أن المعلومات لا تزال حية في ذاكرتك , وتساعدك في إستيعاب النقاط الأساسية .
– تعد أيضاٌ طريقة رائعة وفعالة لإستعراض أهم الأفكار الرئيسة قبل الإمتحان , عندما يكون الوقت محددا جدا .
– كما أنها ايضاٌ طريقة جيدة للمراجعة المستمرة والدورية للنقاط الأساسية التي درستها وجعلها حاضرة في عقلك . فإذا كنت بحاجة إلي أن تتذكر كمية كبيرة من المعلومات في فترة طويلة , لإجرء الإمتحان النهائي , والإمتحان الشامل في تخصصك , الإمتحان الشفوي .
– إذا كان لديك ما يكفي من الخصوصية في مكان دراستك , فهذا يساعدك علي قراءة الملخصات الخاصة بك بصوت عال لأنها تساعدك علي إشراك مزيد من الحواس في عملية التعلم مثل الإستماع إلي الموسيقي في عدة قنوات في وقت واحد .
– إذا كنت تواجه صعوبة في تلخيص المواد وبذلك تشكل صعوبه في الفهم . حاول تسميعها لشخص أخر أو تظاهر بأنك تسمعها لشخص لا يعرف شئ عن الموضوع .
9- إبراز البطاقات: عادة ما يتم ذلك مع بطاقات الفهرسة , ولكن يمكنك تحميل برامج الكمبيوتر التي تقلل من مساحة وتكلفة بطاقات الفهرسة . ويمكنك إستخدام ورقة عادية مطوية من النصف , ويمكنك وضع الأسئلة علي الجانب الذي يمكنك مشاهدته عندما يكون الورق مطوي ثم كشفها لمعرفة الإجابات التي في الداخل وذلك لحفظ الأسئلة بشكل صحيح والتكرار هنا هو المهارة الأساسية .
– يمكنك تحويل الملاحظات ايضاٌ إلي بطاقات مضيئة بإستخدام نظام تدوين الملاحظات الجانبية , والذي يشمل تجميع الملاحظات حول الكلمات الرئيسية التي يمكنك إستعادتها في وقت لاحق من خلال تغطية الملاحظات ومحاولة تذكر ماكتبته وغالباٌ تذكر الكلمة الرئيسية .
10- إذا كان الكتاب المدرسي يحتوي علي قسم المفردات والمصطلحات أو قائمة مصطلحات , تأكد من أنك تفهم مافيه تماماٌ . لا تسطيع حفظها , ولكن إذا كان هناك مصطلح هام في مجال محدد فعليك بالتركيز عليه وحفظه . تعرف علي هذه المصطلحات وكن قادر علي إستخدامها بسهولة , سوف تقطع شوطاٌ كبيراٌ في إتقان الموضوع نفسه . ( إلي جانب ذلك , يستفيد منه المدرسين في كثير من الأحيان من هذه القوائم كوسيلة سريعة وسهلة لتعويضها عن أسئلة الإختبارات !
11- عمل ربط ذهني ( إرتباطات ) : إن أكثر الوسائل تأثيراٌ للإحتفاظ بالمعلومات هي ” الربط ” بين المعلومات التي تحصل عليها والمعلومات الموجودة مسبقاٌ في عقلك .
– يمكنك الإستفادة من نمطك التعليمي , فكر فيما تعلمته وتذكره بسهولة – مثل كلمات الأغاني , الرقص , الصور ؟ قم بتطبيق ذلك في عادات المذاكرة . وإذا كنت تواجه مشكلة في حفظ المفاهيم قم بكتابته علي لحن أغنيتك المفضلة, تصميمه في رقصه , رسمة كوميدية , لأننا نميل إلي تذكر الأمور السخيفة أكثر من الأمور المللة والجادة .
– إستخدم فن الإستذكار . قم بإعادة ترتيب / تنظيم المعلومات بتسلسل مجدول فهذا أفضل لك . يمكنك ايضاٌ تكوين ذاكرة واسعة المدي مثلا عن إستعمار روما . وإذا كانت القائمة قصيرة , يمكنك ربط العناصر معاٌ بإستخدام صورة في ذهنك .
– تنظيم المعلومات في الخرائط العنكبوتية . يجب أن تكون النتيجة النهائية لها مثل هيكلة شبكة الإنترنت من الكلمات والأفكار التي يجب مراعاتها .
– إستعمال مهارات التصور . تركيب فلم في عقلك يوضح المفهوم الذي تحاول أن تتذكره وتشغيلة عده مرات . تخيل كل التفاصيل الصغيرة . إستخدام حواسك _ الشم , النظر , التذوق , الشعور , الصوت .
– عمل صفحة للمذاكرة . قم بإختصار المعلومات التي تحتاجها في ورقة واحدة أو إثنين عند الحاجة . إحضارها معك والنظر فيها إذا كنت توقفت عن المذاكرة قبل فترة الإمتحان . إذا تم كتابتها علي الكمبيوتر تستطيع أت تتحكم فيها عن طريق تغير حجم الخط , وفراغات الهوامش .
12- المذاكرة الجماعية : التجمع مع بعض الأصدقاء الذين يرغبون فعلا في المذاكرة وأن يتوفر مع كل منهم البطاقات المضيئة الخاصه بهم وعمل مسابقة بها . وإذا كان هناك مفهوم غير واضح لأحد الأفراديتم التعاون فيما بينهم وتبادل الشرح لبعضهم البعض . والأفضل من ذلك أن تتحول جلسة دراستك إلي لعبة مطاردة بسيطة .
13- إذا كنت ممن يجلسون على الحاسوب وتسرف كثيرا من الوقت علي أحد المواقع الإجتماعية مثل اليوتيوب والفيسبوك ,, إلخ . يمكنك تحميل بعض التطبيقات والبرامج التي تساعدك على المذاكرة .