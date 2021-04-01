الحق للزوج على زوجته 02 :

6- تُحرم المرأة الناشز على زوجها حلاوة الإيمان لقوله عليه الصلاة والسلام " لا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على ظهر قتب " صحيح الترغيب .

7- ملكة الحور العين المرأة المطيعة لله ثم لزوجها ، قال عليه الصلاة والسلام " ألا أخبركم بنسائكم في الجنة قلنا بلى يا رسول الله قال ودود ولود إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها قالت هذه يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى " صحيح الترغيب .

8- ألا تصوم صيام تطوع إلا بإذنه " قال عليه الصلاة والسلام " لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه " رواه البخاري ومسلم

9- تحرم المرأة الناشز من نظر الله إليها ، قال عليه الصلاة والسلام " لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه " صحيح الترغيب

10- المرأة الناشز أهل السماء يسخط عليها ، قال عليه الصلاة والسلام " لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا " صحيح الترغيب .

11- وقال أيضاً " إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح " رواه البخاري ومسلم وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم " والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها " .

12- لا تُرفع صلاة المرأة الناشز إلى الله تعالى ، قال عليه الصلاة والسلام "اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما عبد أبق من مواليه حتى يرجع وامرأة عصت زوجها حتى ترجع " صحيح الترغيب

13- ولتحذر النساء حيث انهن أكثر أهل النار بسبب كفران العشير ، قال عليه الصلاة والسلام " رأيت النار فلم أر كاليوم منظرا قط ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا لم يا رسول الله قال بكفرهن قيل يكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط