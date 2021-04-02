بحث الرياضة في رمضان قبل الافطار

الرياضة في رمضان: متى يجب ممارستها قبل أم بعد الإفطار؟ 16 مارس 2021 4 دقائق قراءة شارك على فيسبوك - كل يوم معلومة طبية شارك على تويتر - كل يوم معلومة طبية شارك على تيليجرام - كل يوم معلومة طبية كيف ومتى يجب أن نمارس الرياضة في رمضان ؟ في الواقع تعتبر ممارسة الرياضة في رمضان من العادات الصحية التي يلتزم بها البعض، لما لها من فوائد عديدة تنعكس بشكل إيجابي على صحة الإنسان، لكن يجب توخي الحذر. المحتوى ممارسة النشاطات البدنية والرياضة بشكل عام في شهر رمضان يجب أن يتبع محاذير و ضوابط مهمة جدا، خاصة مع قدوم شهر رمضان الحالي في أجواء صيفية تمتاز بطول فترة ساعات الصيام، لذلك تابع معنا عزيزي القارئ المقال التالي لتعرف متى يجب ممارسة الرياضة في رمضان؟ ADVERTISEMENT فوائد ممارسة الرياضة تتمثل أهم فوائد الرياضة في أنها: تدعم وتحسن من عمل الأعضاء الداخلية والعمليات الحيوية في جسمك. الوقاية لجسمك من الكثير من الأمراض. تساعد الرياضة على عملية إنقاص الوزن وحرق الدهون. التخلص من السوائل والسموم المحتبسة في الجسم مع ضرورة اتباع نظام غذائي صحي متوازن قليل السعرات الحرارية. أنواع الرياضة المناسبة لرمضان تمتاز النشاطات البدينة المحبذ ممارستها في شهر رمضان بأنها ذات نوعية خفيفة أو متوسطة الشدة والكثافة، ولا تتطلب جهداً كبيراً ولا مقاومة عالية قد تصل بالجسد أحيانا إلى مرحلة الإنهاك، ومن هذه الرياضات: رياضة المشي، ورياضة الأيروبيك، والقفز بالحبل، والتمارين السويدية البدنية الخفيفة، واستخدام الأجهزة التدريبية المعروفة كالتريدميل و الدراجة وغيرها. موضوعات متعلقة الصيام العكسي: لإنقاص الوزن والتخلص من الدهون هل الصيام يقوي المناعة ؟ ونصائح مهمة لتقوية مناعتك عصائر رمضان التي قد تقوي مناعتك ضد فيروس كورونا متى يجب ممارسة الرياضة في رمضان؟ قبل وجبة الإفطار يستطيع الرياضي أن يمارس الرياضة لمدة ساعة، لينهي تدريبه بالكامل قبل موعد الإفطار بمدة زمنية قصيرة لاتتجاوز الـ 15 دقيقة، وسبب تقصير المدة الزمنية الفاصلة بين لحظة إنهاء التدريب والإفطار هو محاولة تعويض الجسم بالسوائل والأملاح المعدنية المفقودة بأسرع وقت ممكن، لحماية الجسم من الأعراض الصحية التي يمكن أن يتعرض لها، نتيجة التدريب في جو رمضاني صيفي حار يمتاز بطول ساعات الصيام. ويضيف بعض المتخصصين أن ممارسة الرياضة قبل الإفطار بمدة بسيطة تعمل على زيادة كفاءة الجسم في التخلص من السموم الناتجة عن عمليات التمثيل الغذائي، إلى جانب تنشيط الدورة الدموية وزيادة الشعور بالراحة والاسترخاء. ADVERTISEMENT بعد وجبة الإفطار تمارس الرياضة بعد وجبة الإفطار بما يعادل 2 ونص إلى 3 ساعات، حيث يتم خلال هذه الفترة هضم الطعام بكفاءة وراحة ليتم استخلاص الطاقة وإعادة شحنها إلى أعضاء الجسم الحيوية، ولايجوز بتاتا ممارسة أي مجهود بدني قبل الوقت المحدد لأن طاقة وجهد وتركيز الجسم بالكامل يكون منصب على إتمام عملية الهضم، ويضيف بعض المتخصصين أن الفائدة المرجوه من ممارسة التمارين بعد الإفطار تتمثل في أنها تحفز وتسرع من عمليات الأيض وحرق الطاقة المستمدة من الطعام الممول للجسم. بعد انتهائك قم بتناول وجبة تحتوي على الكربوهيدرات والبروتين في غضون ساعتين من جلسة الرياضة إن كان ذلك ممكنا مثل: الزبادي والفواكه. شطيرة من زبدة الفول السوداني. حليب شوكلاتة قليل الدسم أو المقبلات. كيف تمارس الرياضة في رمضان؟ يجب ألا تزيد المدة الزمنية المخصصة للرياضة في رمضان يجب عن 60 دقيقة تمارس، بما لايزيد عن 5 أيام أسبوعيا، وتكون على النحو الآتي: الإحماء الجيد قبل مزاولة النشاط لمدة 5 دقائق، يليه أداء تمارين إطالة لمعظم عضلات الجسم لمدة 5 دقائق. ممارسة النشاط البدني الرئيسي لمدة لاتقل عن 30 إلى 45 دقيقة، يليه بعد ذلك تمارين استشفاء وتبريد لمدة 5 دقائق. أشخاص لا يجب أن يمارسوا الرياضة في رمضان لا ينصح بممارسة الرياضة قبل الإفطار من قبل الأشخاص: ADVERTISEMENT الذين يعملون لساعات طويلة بدون انقطاع، وبالأخص الأعمال التي تستلزم التنقل من مكان لآخر في هذا الجو الصيفي الحار. الذين لا يتمتعون بمقدار جيد من اللياقة البدنية و القدرة على تحمل التعب والعطش ونقص الأملاح المعدنية. الراغبين في زيادة كتلتهم العضلية. من يعاني من أمراض و أعراض صحية مزمنة عليه العودة إلى الطبيب المختص المشرف على حالته. ولا ينصح أيضا بممارسة الرياضة قبل الإفطار في حالة الارتفاع الشديد لدرجة الحرارة و الرطوبة والظهور العمودي للشمس خاصة في الأماكن المكشوفة. كبار السن. الذين يعانون من السمنة المفرطة. من يعانون من ازدياد ضربات القلب. ممارسة الرياضة في رمضان قد تسبب الجفاف ممارسة الرياضة خلال هذا الجو الصيفي الحار تفقد جسم الإنسان الكثير من السوائل والأملاح المعدنية المختزنة عن طريق عملية التعرٌق، والتي يقوم من خلالها الجسم بموازنة درجة حرارته، بالإضافة إلى طول فترة الصيام والتي تمتد ما بين الـ 14 إلى 16 ساعة، والتي لايتم خلالها تمويل الجسم بأي من العناصر الغذائية اللازمة له. لذلك فازدياد شدة وكثافة وجهد النشاط البدني المبذول يؤدي إلى استنزاف مقدار أكبر من الطاقة المستهلكة والممولة بالأساس من النظام الغذائي، فإذا نفذت هذه الطاقة اضطر الجسم أن يبحث عن مصادر أخرى كالجلايكوجين العضلى والكبدي، والدهون المختزنة في الجسم. لذلك يجب التحذير من أن نفاذ الطاقة واستنزاف الأملاح المعدنية والسوائل من الجسم قد يؤدي إلى عواقب صحية كالصداع، والتموُج الضوئي، والإغماء وأخطرها الجفاف الذي قد يؤدي إلى الإضرار ببعض الأعضاء الحيوية في جسم الإنسان كالكلى. نصائح مهمة يجب أن يختار الرياضي مكانا صحيا لممارسة الرياضة يمتاز بالآتي: ADVERTISEMENT التهوية الجيدة والنظافة العامة وعدم الازدحام. أن يكون المكان يتميز بالاعتدال في درجة الحرارة والرطوبة. عدم وجود مخلفات وعوادم ملوثة منتشرة كما هو الحال عند ممارسة الرياضة بالقرب من خطوط سير المركبات الرئيسية. ينصح بممارسة الرياضة في أماكن مغلقة. ارتدي ملابس مريحة وخفيفة ولا تقوم بالتمادي بشدة في أول التمارين التي تقوم بها. لا تتناول كمية كبيرة من الطعام قبل ممارسة الرياضة. الوجبات الكبيرة في الإفطار يمارس الرياضة بعدها على الأقل بـ 3 إلى 4 ساعات. أما في حال تناول وجبة صغيرة يمكنك ممارسة الرياضة بعدها بساعة إلى 3 ساعات.