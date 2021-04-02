الأيام عند العرب القدماء :

قال الشاعر الجاهلي أبا بكر بن دريد

أوّمّل أن أعيش وأن يومي

بأوّل أو بأهوَن أو جُبار

أو التالي دبار أو فيومي

بمؤنس أو عَروبة أو شيُار .

يوم الأحد : الأول

كان يوم الأحد عند العرب القدماء يُسمى "الأول"، وذلك لأنه يُعد أول أيام الأسبوع .

يوم الإثنين : الأهون أو الأوهد

وهو ثاني أيام الأسبوع، فقد كان العرب يطلقون عليه اسم "الأهون" أو "الأهود"، وذلك للدلالة على سهولة مرور هذا اليوم، ولأنه كان يُعتبر خفيفاً وسهلاً بالنسبة إلى باقي الأيام.

يوم الثلاثاء : الجُبار

يأتي في منتصف أيام الأسبوع، كان يسمى بـ"الجُبار"، لأنه جُبر فيه باقي أيام الأسبوع"، وذلك لانتصافه ترتيب أيام الأسبوع.

يوم الأربعاء : الدُبار

وهو رابع أيام الأسبوع ، و سمي ب دُبار لأنه "جَبر" أيام الأسبوع، وقال العرب القدامى أنه "دَبُرَ ما جُبِرَ به العدد"، أي جاء بعده وتبعه، وكلمة "دبر" معناها ما تلا أو تبع أمر ما.

الخميس : المؤنس

وهو خامس أيام الأسبوع وسمي بمؤنس لأن الناس تميل فيه إلى للإستمتاع ببعض الملذات وتقام فيه الأفراح حيث "يؤنس" فيه الناس من تعب أيام العمل السابقة.

يوم الجمعة : عروبة

وهو سادس أيام الأسبوع عند العرب، واليوم قبل الأخير من الأسبوع ، سمي ب "العروبة"،لإشتقاقه من كلمة "الإعراب" بمعنى "الإفصاح"، ويرى عدد من المؤرخين، أنه كان قد تم اشتقاق اسمه من كلمة "العرب"، وذلك تمجيداً واحتراماً لهذا اليوم، الذي لطالما كان يوماً له أهمية وقدسية كبيرة عند العرب.

يوم السبت: شِيار

أما آخر أيام الأسبوع وسابعها، فهو يوم السبت، الذي كانوا يطلقون عليه اسم "شِيار"، أي بمعنى الشيء الذي تم أخذه من مكانه، وإظهاره في مكان آخر.

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