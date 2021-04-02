تيراميسو من مطبخي

Asseli Queen
::ممرضة::
- إنضم
- 27 سبتمبر 2013
- المشاركات
- 8,186
- النقاط
- 851
- العمر
- 24
- محل الإقامة
- وهران
- الجنس
- أنثى
من فلب درت تيراميسو جا هايل حبابي
المكونات
كاس حليب بارد كاس بودرة شانتي
قاليت بودوار
زوج بتيسويس وتلات حبات فرماج اختياري تقدري مديرهمش
موزة
كاكاو للتزيين
وقهوة باش نشمخو قالين بودوار
كيفية التحضير اعزائي
نجيبو مول ونحطو فيه هداك قاليط بودوار بعد منشمخوه في قهوة ونزيدو كريمة شونتي لي كنا خلطنها بحليب وبودرة شونتي ونزيدو حبة موزة ونعاودو نزيدو كريمة شونتي وندخلوها في فريجيدار تبرد ومبعد عند تقديم نرشو كاكاو غوقها وتقدم بالصحة والهناء
وسمحولي منيش نبغي نطول في الهدرا راني بتلفون نغبن شويا ههههههه
المكونات
كاس حليب بارد كاس بودرة شانتي
قاليت بودوار
زوج بتيسويس وتلات حبات فرماج اختياري تقدري مديرهمش
موزة
كاكاو للتزيين
وقهوة باش نشمخو قالين بودوار
كيفية التحضير اعزائي
نجيبو مول ونحطو فيه هداك قاليط بودوار بعد منشمخوه في قهوة ونزيدو كريمة شونتي لي كنا خلطنها بحليب وبودرة شونتي ونزيدو حبة موزة ونعاودو نزيدو كريمة شونتي وندخلوها في فريجيدار تبرد ومبعد عند تقديم نرشو كاكاو غوقها وتقدم بالصحة والهناء
وسمحولي منيش نبغي نطول في الهدرا راني بتلفون نغبن شويا ههههههه