تيراميسو من مطبخي

من فلب درت تيراميسو جا هايل حبابيالمكوناتكاس حليب بارد كاس بودرة شانتيقاليت بودوارزوج بتيسويس وتلات حبات فرماج اختياري تقدري مديرهمشموزةكاكاو للتزيينوقهوة باش نشمخو قالين بودواركيفية التحضير اعزائينجيبو مول ونحطو فيه هداك قاليط بودوار بعد منشمخوه في قهوة ونزيدو كريمة شونتي لي كنا خلطنها بحليب وبودرة شونتي ونزيدو حبة موزة ونعاودو نزيدو كريمة شونتي وندخلوها في فريجيدار تبرد ومبعد عند تقديم نرشو كاكاو غوقها وتقدم بالصحة والهناءوسمحولي منيش نبغي نطول في الهدرا راني بتلفون نغبن شويا ههههههه