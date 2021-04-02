تيراميسو من مطبخي

Asseli Queen

Asseli Queen

::ممرضة::
إنضم
27 سبتمبر 2013
المشاركات
8,186
النقاط
851
العمر
24
محل الإقامة
وهران
الجنس
أنثى
من فلب درت تيراميسو جا هايل حبابي 😁😁😁😁

المكونات
كاس حليب بارد كاس بودرة شانتي
قاليت بودوار
زوج بتيسويس وتلات حبات فرماج اختياري تقدري مديرهمش
موزة
كاكاو للتزيين
وقهوة باش نشمخو قالين بودوار

كيفية التحضير اعزائي
نجيبو مول ونحطو فيه هداك قاليط بودوار بعد منشمخوه في قهوة ونزيدو كريمة شونتي لي كنا خلطنها بحليب وبودرة شونتي ونزيدو حبة موزة ونعاودو نزيدو كريمة شونتي وندخلوها في فريجيدار تبرد ومبعد عند تقديم نرشو كاكاو غوقها وتقدم بالصحة والهناء
وسمحولي منيش نبغي نطول في الهدرا راني بتلفون نغبن شويا ههههههه
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الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
13,263
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
Asseli Queen

Asseli Queen

::ممرضة::
إنضم
27 سبتمبر 2013
المشاركات
8,186
النقاط
851
العمر
24
محل الإقامة
وهران
الجنس
أنثى
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