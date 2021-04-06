[فرصة العمر] إحفظ القرآن الكريم مع اللمة الجزائرية

سكون الفجر

سكون الفجر

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
12,760
النقاط
2,301
محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى

4.gif



7.gif

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا،
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. فإن خير الكلامُ الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
أما بعد ..

أهلاً باللمّاويين واللمّاويات وأسعد الله أوقاتكم بكل خير
من منّا لا يسأل الله أن يعينه على حفظ كتابه والعمل به؟
بل ومن منّا لا يرغب في حفظ القرآن الكريم والتغني به والعمل به والحياة معه؟

إن من حفظ القرآن وعمل بما فيه ، أثابه الله على ذلك ثوابا عظيما ، وأكرمه إكراما بالغا ،
حتى إنه ليرتقي في درجات الجنة على قدر ما يقرأ ويرتل من كتاب الله .

3.gif

فقد روى الترمذي وأبو داود عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
:" يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها "
والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة.

وحافظ القرآن يسهل عليه أن يقوم الليل به ، فيشفع فيه القرآن يوم القيامة
لقول النبي صلى الله عليه وسلم "الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام
أي رب إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه يقول القرآن رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان "
رواه أحمد والطبراني والحاكم ، وصححه الألباني في صحيح الجامع.

نحن في اللمة الجزائرية نقدم لكم فرصة العمر لحفظ كتاب الله من خلال مشروعنا الصغير المتواضع
لحفظ كتاب الله عبر حلقات تحفيظ القرآن عن بعد

6.gif



سآئلين المولى عز وجل الإخلاص في القول والعمل إنه ولي ذلك والقادر عليه ...
طريقة سير التحفيظ يسكون كالتالي ..
  1. كل شخص يرغب في الإنضمام إلى المنافسة عليه أن يسمي السورة التي يرغب في حفظها.
  2. سنقوم بفتح موضوع جديد بإسم الطالب وسنرفق فيديو بصوت الشيخ المنشاوي رحمه الله لمن يرغب بحفظ السورة برواية حفص عن نافع، وبصوت الشيخ ياسين الجزائري لمن يرغب بحفظ السورة برواية ورش.
  3. سيحفظ الطالب 5 أيات يوميا إبتداءً من يوم الأربعاء الموافق الرابع عشر من نيسان الجاري أبريل ويوم الجمعة سيكون يوم المراجعة، يوم المراجعة يدخل الطالب ويكتب ما حفظ من السورة ويكون رقيب على نفسه والغش ممنوع فمن غشنا ليس منّا كما أخبرنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. سأقوم بالتصحيح في يومي السبت والأحد ويبدأ الطلبة في حفظ 5 آيات يومياً من يوم الإثنين الموافق للتاسع عشر من نيسان أبريل وهكذا تباعاً.
  4. الحفظ من الإثنين حتى الخميس والتسميع أو المراجعة تكون يوم الجمعة والتصحيح يومي السبت والأحد.
  5. على من يتسجل في دورة حفظ القرآن الكريم أن يكون ملتزماً وإن حدث شيء ما فعلى الطالب تبليغ المشرفين بأنه لن يستطيع الحضور يوم الجمعة للتسميع.
  6. إحترام الوقت والإجتهاد والمراجعة هي مفاتيح باب النجاح في حفظ كتاب الله.
  7. متصفحات القرآن ليست ساحة للدردشة وتبادل أطراف الحديث بل هي مواضيع يكتب فيها الطالب والمعلم وأي رد خارجي من أي عضو سنقوم بحذفه، وإن تكرر فسيحرم الطالب من المتابعة إلى أن يتعهد بالإلتزام.
  8. أخيراً وليس آخراً عزيزتي اللماوية يمكنكِ التواصل معي وسأكون معكِ خلال فترة حفظك بإذن الله، أخي اللماوي يمكنكَ التواصل مع الأخ @الامين محمد وهو بدوره سيكون معك خلال فترة حفظك بإذن الله.
والآن هذه هي السور التي سيقوم كل عضو بإختيار سورة ويكتب في الموضوه هذا إسمه وأسم السورة والرواية التي يرغب بالحفظ بها
وسأقوم أنا @سكون الفجر أو الأخ @الامين محمد بفتح موضوع التحفيظ للطالب ليباشر الحفظ بإذن الله

5.jpg

هذا جدول في كيفية الحفظ والمقدار وعدد الأيام وإن شاء الله يكون كل ما ورد واضح ولا تعقيد فيه
أسأل الله لي ولكم الإخلاص في القول والعمل وأسأله سبحانه أن ييسر لي ولكم حفظ كتاب الله والعمل به وأن يجعله شفيعنا يوم القيامة

أي سؤال أو إستفسار فيمكنكم مراسلتنا عبر الرسائل الخاصة أو هنا في الموضوع
والرجااااااااااااااء عدم جعل الموضوع ساحة دردشة أرجوكم

هذا والله أعلم
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

9.gif

تقبلوا تحيات الإدارة والمشرفين على حلقة حلقات تحفيظ القرآن
@الامين محمد
@السلطانة
@Rayhan
@سكون الفجر




 
آخر تعديل:
سكون الفجر

سكون الفجر

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
12,760
النقاط
2,301
محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
@sami44 @سكون الفجر @Soumia hadj mohammed @البشير البشير @Adam dz @kacimo samy @السلطانة @4algeria.com @الامين محمد
@ام أمينة @اميرة الالم @ماغيكاي تشان @الحلم الوردي @نجمة الأرض @sanaya @منال براهمي @Ma$Ter @محمد مسيلي @لؤلؤة قسنطينة
@zagane zagane @عبدالرؤوف @Hakan @حلم كبير @حاتم07 @yasmina zahra @Fethi.dz @soso ana @يوسےفے @nebbati @همس الوُرود
@abdo blanco's @Skor m@k @فتى من الغد @زهور الأمل @Chicobustan @فريد أبوفيصل @faith8 @quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf @جليلوس
@اميرة المدائن @hani654 @ملكة زوجي @الوهم @صدى الصورة. @بين الحقيقة و السراب @❤كلي أمل❤ @الفتاة الاميرة @chaoui boy @علي 111
@أشرقت نفسي @afnene @صمت النبض @Autumn leaves @الصراحة راحة @HAMZA USMA @ناصر dz @الملك الظليل @Malika Tlm @*amani*
@طموحة @البحر الهادي @rafid2 @جميلة أنا @خووخه @الروسي @dahman kz @سيزانو sizano @♥حلم القمر♥ @آڸعيۉن آڸسۉد
@ليليا مرام @طيور السلام @ONjINE @Abodi84 @أم منيــــــر @نبض الحياة @♫الباحثة عن الحظ♫ @crazy of mydz @ضآحكة مستبشرة @salaheddin
@ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي @مطبخ الأحلام @mohammed tlm @ام@الاء @اردن حب جزائر @"viola" @نعمات @Lovely ღ smile @آمِيْرَتُه @AmiR@RoRo
@إلياس @فاعل الخير @زاد الرحيل @KimoB @BARCA232 @جمال عبدلي @Golden Man
@كوثر سلمى @سعد606 @ديكتاتــــــور @القابلة إحسان @زهور الشوق @prince of love @زخة مطر @ذكريات @Ra Off @naouri65 @esraa 3hand
@Ahmec1997h @عماد خطاب @faresdja55 @xavihichem2424 @كلاسيكيّة . @Djamel.Dz @إلياس @يزيد 05 @chirine zina @saho souhila
@السوفي حمة @allouham8 @*أوراق أمل * @الطيب الجزائري84 @كاجومي هيغوراشي @abdou-books @أشــواق 19 @الہٰوردة الہٰسہٰوداء
@عاشقة الأحلام @Asseli Queen @rochdi2016 @SAMI-RAMI @algstar @جيهان جوجو @Lolwafun @halima2 @غُرُوبّّّ @rycer @بقايا إنسان
@خيرة جانت @علي.عين صالح @الورد الأحمر @Ali mekebret @عيون الارض @عبد لله @رضا ا̍ڸمۘڜٰا̍ڪ๛
@بشرى سارة 2018 @lftchix @moradben @sami bellhoucin

والدعوة عامة
 
نعمات

نعمات

:: عضو فعّال ::
إنضم
23 نوفمبر 2015
المشاركات
2,656
النقاط
611
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله كل خير وجعله في ميزان حسناتك يارب العالمين
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top