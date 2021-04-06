[فرصة العمر] إحفظ القرآن الكريم مع اللمة الجزائرية

سكون الفجر
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 29 أوت 2013
- المشاركات
- 12,760
- النقاط
- 2,301
- محل الإقامة
- مدينة جامعة - الوادي -
- الجنس
- أنثى
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا،
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. فإن خير الكلامُ الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
أما بعد ..
أهلاً باللمّاويين واللمّاويات وأسعد الله أوقاتكم بكل خير
من منّا لا يسأل الله أن يعينه على حفظ كتابه والعمل به؟
بل ومن منّا لا يرغب في حفظ القرآن الكريم والتغني به والعمل به والحياة معه؟
إن من حفظ القرآن وعمل بما فيه ، أثابه الله على ذلك ثوابا عظيما ، وأكرمه إكراما بالغا ،
حتى إنه ليرتقي في درجات الجنة على قدر ما يقرأ ويرتل من كتاب الله .
فقد روى الترمذي وأبو داود عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
:" يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها "
والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة.
وحافظ القرآن يسهل عليه أن يقوم الليل به ، فيشفع فيه القرآن يوم القيامة
لقول النبي صلى الله عليه وسلم "الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام
أي رب إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه يقول القرآن رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان "
رواه أحمد والطبراني والحاكم ، وصححه الألباني في صحيح الجامع.
نحن في اللمة الجزائرية نقدم لكم فرصة العمر لحفظ كتاب الله من خلال مشروعنا الصغير المتواضع
لحفظ كتاب الله عبر حلقات تحفيظ القرآن عن بعد
سآئلين المولى عز وجل الإخلاص في القول والعمل إنه ولي ذلك والقادر عليه ...
طريقة سير التحفيظ يسكون كالتالي ..
- كل شخص يرغب في الإنضمام إلى المنافسة عليه أن يسمي السورة التي يرغب في حفظها.
- سنقوم بفتح موضوع جديد بإسم الطالب وسنرفق فيديو بصوت الشيخ المنشاوي رحمه الله لمن يرغب بحفظ السورة برواية حفص عن نافع، وبصوت الشيخ ياسين الجزائري لمن يرغب بحفظ السورة برواية ورش.
- سيحفظ الطالب 5 أيات يوميا إبتداءً من يوم الأربعاء الموافق الرابع عشر من نيسان الجاري أبريل ويوم الجمعة سيكون يوم المراجعة، يوم المراجعة يدخل الطالب ويكتب ما حفظ من السورة ويكون رقيب على نفسه والغش ممنوع فمن غشنا ليس منّا كما أخبرنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. سأقوم بالتصحيح في يومي السبت والأحد ويبدأ الطلبة في حفظ 5 آيات يومياً من يوم الإثنين الموافق للتاسع عشر من نيسان أبريل وهكذا تباعاً.
- الحفظ من الإثنين حتى الخميس والتسميع أو المراجعة تكون يوم الجمعة والتصحيح يومي السبت والأحد.
- على من يتسجل في دورة حفظ القرآن الكريم أن يكون ملتزماً وإن حدث شيء ما فعلى الطالب تبليغ المشرفين بأنه لن يستطيع الحضور يوم الجمعة للتسميع.
- إحترام الوقت والإجتهاد والمراجعة هي مفاتيح باب النجاح في حفظ كتاب الله.
- متصفحات القرآن ليست ساحة للدردشة وتبادل أطراف الحديث بل هي مواضيع يكتب فيها الطالب والمعلم وأي رد خارجي من أي عضو سنقوم بحذفه، وإن تكرر فسيحرم الطالب من المتابعة إلى أن يتعهد بالإلتزام.
- أخيراً وليس آخراً عزيزتي اللماوية يمكنكِ التواصل معي وسأكون معكِ خلال فترة حفظك بإذن الله، أخي اللماوي يمكنكَ التواصل مع الأخ @الامين محمد وهو بدوره سيكون معك خلال فترة حفظك بإذن الله.
والآن هذه هي السور التي سيقوم كل عضو بإختيار سورة ويكتب في الموضوه هذا إسمه وأسم السورة والرواية التي يرغب بالحفظ بها
وسأقوم أنا @سكون الفجر أو الأخ @الامين محمد بفتح موضوع التحفيظ للطالب ليباشر الحفظ بإذن الله
هذا جدول في كيفية الحفظ والمقدار وعدد الأيام وإن شاء الله يكون كل ما ورد واضح ولا تعقيد فيه
أسأل الله لي ولكم الإخلاص في القول والعمل وأسأله سبحانه أن ييسر لي ولكم حفظ كتاب الله والعمل به وأن يجعله شفيعنا يوم القيامة
أي سؤال أو إستفسار فيمكنكم مراسلتنا عبر الرسائل الخاصة أو هنا في الموضوع
والرجااااااااااااااء عدم جعل الموضوع ساحة دردشة أرجوكم
هذا والله أعلم
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
تقبلوا تحيات الإدارة والمشرفين على حلقة حلقات تحفيظ القرآن
@الامين محمد
@السلطانة
@Rayhan
@سكون الفجر
وسأقوم أنا @سكون الفجر أو الأخ @الامين محمد بفتح موضوع التحفيظ للطالب ليباشر الحفظ بإذن الله
هذا جدول في كيفية الحفظ والمقدار وعدد الأيام وإن شاء الله يكون كل ما ورد واضح ولا تعقيد فيه
أسأل الله لي ولكم الإخلاص في القول والعمل وأسأله سبحانه أن ييسر لي ولكم حفظ كتاب الله والعمل به وأن يجعله شفيعنا يوم القيامة
أي سؤال أو إستفسار فيمكنكم مراسلتنا عبر الرسائل الخاصة أو هنا في الموضوع
والرجااااااااااااااء عدم جعل الموضوع ساحة دردشة أرجوكم
هذا والله أعلم
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
تقبلوا تحيات الإدارة والمشرفين على حلقة حلقات تحفيظ القرآن
@الامين محمد
@السلطانة
@Rayhan
@سكون الفجر
آخر تعديل: