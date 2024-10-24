سـارة
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مَن هِي الجمعية الخيرية الإلكترونية ؟
قال الله عز وجل: {الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ أُوْلَئِكَ
يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الخَاسرُونَ} [البقرة: 121]،
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"اقرؤوا القرآن, فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه".
وقال صلى الله عليه وسلم: "خيركم من تعلم القرآن وعلّمه"
الجمعية الخيرية الإلكترونية لتحفيظ القرآن الكريم
هي جمعية إلكترونية مرخصة من وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعبة برقم: (3298) تهدف إلى إيصال القرآن الكريم
وتعليمه على الوجه الصحيح لجميع المسلمين حول العالم حفظاً وتلاوةً.
رئِيس مجلس الإدَارة :
صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ .
الأهدَاف :
تصحيح تلاوة القرآن الكريم
تحفيظ القرآن الكريم
العناية بتعليم تجويد القرآن الكريم
التعليم المتخصص لتلاوة وتحفيظ القرآن الكريم للفئات الاجتماعية
إعداد المعلمين والمعلمات للعمل في حلقات القرآن الكريم
التأهيل الفني للمشرفين والمشرفات على حلقات القرآن الكريم
العناية بحفاظ القرآن الكريم وتشجيعهم
نشر علم القراءات بين الحفاظ
الفِكرة :
بناء أكبر مقرَأة إلكترونية على الإنترنت حول العالم
بحيث يتاح للطلاب القراءة طيلة 24 ساعة في اليوم
مع مراعاة فوارق التوقيت في العالم، يسير فيها الطالب
على منهج محدد من بداية دخوله حتى يختم القرآن كاملاً.
نظَام المقرأة :
هدف الجمعية هو إعانة المنتسبين لها على حفظ القرآن
وتصحيح التلاوة وحتى نصل إلى النتيجة المرجوة فنحتاج
الالتزام بأنظمة الجمعية وهي على النحو التالي :
1 - الالتزام بالحضور والمشاركة في الوقت المحدد لكل طالب
علمًا أنَّ الطالب الذي سيغيب 14 يوم متواصل بدون عذر سيقوم
البرنامج بطي قيده آليًا، وسيقوم البرنامج بإرسال إنذار في بداية
الغياب ، ثمَّ سيقوم البرنامج بطي القيد في اليوم 14
2 - دخول الطالب إلى الفصول الافتراضية، وعدم قيامه
بالقراءة على المعلم يحسب غياب له.
3 - نأمل ممن اختار خطة الحفظ الالتزام بعدم القراءة من
المصحف أثناء التسميع على المعلم، وفي حال عدم التمكن
من ذلك فيفضل أن يختار الطالب الدخول في تصحيح التلاوة
4 - عند السماح للطالب بالقراءة نأمل أن يقوم بإعطاء المعلم
الرقم الأكاديمي، والبدء مباشرة في الحفظ أوالتلاوة حتى
يتمكن المعلم من أخذ أكبر قدر ممكن من الطلاب
5- يلتزم الطالب بحضور الأيام التي قام باختيارها وتحديدها
عند التسجيل، ويلتزم بتقديم عذر إلى المعلم إذا لم يتمكن من الحضور
الخُطط الدّراسية :
الخطط للحفظ :
حفظ وجه واحد، حفظ وجهان، حفظ نصف وجه .
الخطط للتلاوة :
قراءة نصف وجه، قراءة وجه، قراءة وجهان.
هُنا رابط مَوقعهم :
https://new.maqraa.sa/
لحظَة اتّخاذك لقرَار حِفظ القرآن
ليْست بالشيء السّهل، وليسَت بالشيء العَادي !
والله إنّها لنِعمة وهِبة من الله لك إيّاك أن تترَاجع عن هذه الخُطوة
وإن صعُب عليك الطّريق جَاهد بِكل ما أُوتيت من قوة
قال الله عز وجل: {الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ أُوْلَئِكَ
يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الخَاسرُونَ} [البقرة: 121]،
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"اقرؤوا القرآن, فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه".
وقال صلى الله عليه وسلم: "خيركم من تعلم القرآن وعلّمه"
الجمعية الخيرية الإلكترونية لتحفيظ القرآن الكريم
هي جمعية إلكترونية مرخصة من وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعبة برقم: (3298) تهدف إلى إيصال القرآن الكريم
وتعليمه على الوجه الصحيح لجميع المسلمين حول العالم حفظاً وتلاوةً.
رئِيس مجلس الإدَارة :
صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ .
الأهدَاف :
تصحيح تلاوة القرآن الكريم
تحفيظ القرآن الكريم
العناية بتعليم تجويد القرآن الكريم
التعليم المتخصص لتلاوة وتحفيظ القرآن الكريم للفئات الاجتماعية
إعداد المعلمين والمعلمات للعمل في حلقات القرآن الكريم
التأهيل الفني للمشرفين والمشرفات على حلقات القرآن الكريم
العناية بحفاظ القرآن الكريم وتشجيعهم
نشر علم القراءات بين الحفاظ
الفِكرة :
بناء أكبر مقرَأة إلكترونية على الإنترنت حول العالم
بحيث يتاح للطلاب القراءة طيلة 24 ساعة في اليوم
مع مراعاة فوارق التوقيت في العالم، يسير فيها الطالب
على منهج محدد من بداية دخوله حتى يختم القرآن كاملاً.
نظَام المقرأة :
هدف الجمعية هو إعانة المنتسبين لها على حفظ القرآن
وتصحيح التلاوة وحتى نصل إلى النتيجة المرجوة فنحتاج
الالتزام بأنظمة الجمعية وهي على النحو التالي :
1 - الالتزام بالحضور والمشاركة في الوقت المحدد لكل طالب
علمًا أنَّ الطالب الذي سيغيب 14 يوم متواصل بدون عذر سيقوم
البرنامج بطي قيده آليًا، وسيقوم البرنامج بإرسال إنذار في بداية
الغياب ، ثمَّ سيقوم البرنامج بطي القيد في اليوم 14
2 - دخول الطالب إلى الفصول الافتراضية، وعدم قيامه
بالقراءة على المعلم يحسب غياب له.
3 - نأمل ممن اختار خطة الحفظ الالتزام بعدم القراءة من
المصحف أثناء التسميع على المعلم، وفي حال عدم التمكن
من ذلك فيفضل أن يختار الطالب الدخول في تصحيح التلاوة
4 - عند السماح للطالب بالقراءة نأمل أن يقوم بإعطاء المعلم
الرقم الأكاديمي، والبدء مباشرة في الحفظ أوالتلاوة حتى
يتمكن المعلم من أخذ أكبر قدر ممكن من الطلاب
5- يلتزم الطالب بحضور الأيام التي قام باختيارها وتحديدها
عند التسجيل، ويلتزم بتقديم عذر إلى المعلم إذا لم يتمكن من الحضور
الخُطط الدّراسية :
الخطط للحفظ :
حفظ وجه واحد، حفظ وجهان، حفظ نصف وجه .
الخطط للتلاوة :
قراءة نصف وجه، قراءة وجه، قراءة وجهان.
هُنا رابط مَوقعهم :
https://new.maqraa.sa/
لحظَة اتّخاذك لقرَار حِفظ القرآن
ليْست بالشيء السّهل، وليسَت بالشيء العَادي !
والله إنّها لنِعمة وهِبة من الله لك إيّاك أن تترَاجع عن هذه الخُطوة
وإن صعُب عليك الطّريق جَاهد بِكل ما أُوتيت من قوة