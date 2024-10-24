الجمعية الخيرية الإلكترونية لتحفيظ القرآن الكريم

مَن هِي الجمعية الخيرية الإلكترونية ؟قال الله عز وجل: {الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ أُوْلَئِكَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الخَاسرُونَ} [البقرة: 121]،وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اقرؤوا القرآن, فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه".وقال صلى الله عليه وسلم: "خيركم من تعلم القرآن وعلّمه"الجمعية الخيرية الإلكترونية لتحفيظ القرآن الكريمهي جمعية إلكترونية مرخصة من وزارة الموارد البشريةوالتنمية الاجتماعبة برقم: (3298) تهدف إلى إيصال القرآن الكريموتعليمه على الوجه الصحيح لجميع المسلمين حول العالم حفظاً وتلاوةً.رئِيس مجلس الإدَارة :صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ .الأهدَاف :تصحيح تلاوة القرآن الكريمتحفيظ القرآن الكريمالعناية بتعليم تجويد القرآن الكريمالتعليم المتخصص لتلاوة وتحفيظ القرآن الكريم للفئات الاجتماعيةإعداد المعلمين والمعلمات للعمل في حلقات القرآن الكريمالتأهيل الفني للمشرفين والمشرفات على حلقات القرآن الكريمالعناية بحفاظ القرآن الكريم وتشجيعهمنشر علم القراءات بين الحفاظالفِكرة :بناء أكبر مقرَأة إلكترونية على الإنترنت حول العالمبحيث يتاح للطلاب القراءة طيلة 24 ساعة في اليوممع مراعاة فوارق التوقيت في العالم، يسير فيها الطالبعلى منهج محدد من بداية دخوله حتى يختم القرآن كاملاً.نظَام المقرأة :هدف الجمعية هو إعانة المنتسبين لها على حفظ القرآنوتصحيح التلاوة وحتى نصل إلى النتيجة المرجوة فنحتاجالالتزام بأنظمة الجمعية وهي على النحو التالي :1 - الالتزام بالحضور والمشاركة في الوقت المحدد لكل طالبعلمًا أنَّ الطالب الذي سيغيب 14 يوم متواصل بدون عذر سيقومالبرنامج بطي قيده آليًا، وسيقوم البرنامج بإرسال إنذار في بدايةالغياب ، ثمَّ سيقوم البرنامج بطي القيد في اليوم 142 - دخول الطالب إلى الفصول الافتراضية، وعدم قيامهبالقراءة على المعلم يحسب غياب له.3 - نأمل ممن اختار خطة الحفظ الالتزام بعدم القراءة منالمصحف أثناء التسميع على المعلم، وفي حال عدم التمكنمن ذلك فيفضل أن يختار الطالب الدخول في تصحيح التلاوة4 - عند السماح للطالب بالقراءة نأمل أن يقوم بإعطاء المعلمالرقم الأكاديمي، والبدء مباشرة في الحفظ أوالتلاوة حتىيتمكن المعلم من أخذ أكبر قدر ممكن من الطلاب5- يلتزم الطالب بحضور الأيام التي قام باختيارها وتحديدهاعند التسجيل، ويلتزم بتقديم عذر إلى المعلم إذا لم يتمكن من الحضورالخُطط الدّراسية :الخطط للحفظ :حفظ وجه واحد، حفظ وجهان، حفظ نصف وجه .الخطط للتلاوة :قراءة نصف وجه، قراءة وجه، قراءة وجهان.هُنا رابط مَوقعهم :‏لحظَة اتّخاذك لقرَار حِفظ القرآنليْست بالشيء السّهل، وليسَت بالشيء العَادي !والله إنّها لنِعمة وهِبة من الله لك إيّاك أن تترَاجع عن هذه الخُطوةوإن صعُب عليك الطّريق جَاهد بِكل ما أُوتيت من قوة