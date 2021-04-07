نصائح مهمة لشهر رمضان

تفيد بعض الخطوات البسيطة في جعلك تستمتعين بشهر رمضان مع العائلة والاحباب على أحسن وجه، يقول الخبراء ان التخلص من التوتر والضغوطات يوفر ذلك أيضا، لكن كيف يمكن تجاوزها وسط العديد من المسؤوليات الملقاة على عاتق النساء خاصة في هذا الشهر؟

– في حال كنت سيدة اعمال او حتى موظفة، عليك الانتباه الى ان رمضان ليس شهرا مناسبا جدا لإنجاز المشاريع وتحقيق ما تم تأجيله، خاصة في حال كنت ربة منزل لدها العديد من المسؤوليات، لذا رتبي برنامج عملك قبل رمضان، وحاولي الاجتهاد في العمل وإنجاز أكبر قدر من الواجبات حتى لا تتراكم عليك في دوام ضيق، بينما أغلب ما يشغل ذهنك اثناء العمل هو طاولة الإفطار التي ستحضرينها عند عودتك الى المنزل.

– إذا كنت سيدة عاملة، أو أم مربية ورضعة، فلا تتورطي في توزيع الدعوات على العائلة والأصدقاء والزملاء قبل رمضان، انتظري حتى تتأقلمي مع الصيام ومع مسؤولياتك الكثيرة، وتنظري الى برنامجك وقدرتك على تنظيم دعوة محترمة للإفطار او للسهرة، حينها يمكنك توجيهها لأحبابك، لأن فعل العكس قد يورطك أكثر وربما يضعك في مواقف محرجة معهم.

– لا يعني التخطيط المسبق لشهر رمضان أنك ستعشين أيامه كما كتبت على اجندتك وانك لن تنفقي دينارا واحدا خارج الميزانية المحددة، لا، فمخططاتك ليست دستورا، يمكنك ان تمنحي نفسك حرية اكبر التخطيط يفيدك في الترتيب والاقتصاد، ويمنحك راحة اكبر لكن لا تسمحي لنفسك بالاكتئاب او الفشل او الشعور بالعجز اذا لم تتمكني من ضبط برنامجك كما يجب، اذا كان هذا غير مناسب جربي خطة أسبوعية قد تفيدك اكثر.

– تجنبي الإرهاق قدر الإمكان، وتعلمي ان تتواصلي مع عائلتك وتشرحي عدم قدرتك على اعداد طبق خاص بذوق كل فرد منهم، وتناولي فيتامينات فور شعورك بالتعب، لأن الكثير من السيدات يزرن الطبيب بعد العيد مباشرة يشتكين آلام في العظام او شعورا بالإعياء والدوخة، لا تسمحي بالوصول الى هذه المرحلة حتى وانت تعلمين أجر إفطار الصائم.

– امنحي نفسك وعائلتك فرصة للخروج معا والتنزه والمشي بعد الإفطار، على الأقل في عطلة نهاية الأسبوع، هذا سيمتص الشحنات السالبة ويخلصك من ضغط المطبخ والطلبات الكثيرة، كما انه يساعدك للحفاظ على صحتك.

– رمضان شهر ترتفع فيه الطاقة الروحية لدى الصغار كما الكبار، لذا فانه فرصة لتعلمي اطفالك الصغار بعض تعاليم الدين، وتساعديهم على حفظ صور من القران الكريم، في جو عائلي.