الخوف من العين و الحسد بين الدين و العقل و المبالغة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إخوتي وأخواتي أعضاء المنتدى في الفترة الأخيرة لاحظت امر اصبح يتكرر كثيرا في حياتنا و هو الخوف

من العين والحسد

هذا الموضوع موجود في ديننا ونؤمن به لكن الذي لفت انتباهي هو ان بعض

الناس اصبح يعيش في خوف دائم وكان كل شيء في حياته مرتبط بالحسد

اصبحنا نسمع عبارات مثل

لا أريد أن أتحدث عن نجاحي حتى لا أتعرض للحسد

سأخفي هذا الامر عن الجميع خوفا من العين

لا أحب نشر صوري حتى لا يحسدني احد

لا اخبر الناس بخططي حتى لا تفسد بسبب الحسد

كلما فرحت بشيء اخاف ان يزول بسبب العين

لن اشارك هذا الخبر حتى لا تتغير الاحوال

اكيد هذا بسبب العين الناس ما ترحمش



وهنا نطرح سؤال مهم هل فعلا كل ما يصيبنا سببه الحسد ام اننا نبالغ احيانا في تفسير الامور



نأخذ امثلة بسيطة من الواقع طالب لم ينجح في دراسته اول ما يقول انا محسود لكن هل اجتهد كما يجب

شخص مرض قال عين لكن هل ذهب الى الطبيب شخص فشل في مشروع قال الحسد لكن هل كانت هناك اخطاء في التخطيط



هنا نلاحظ ان بعضنا اصبح يفسر كل مشكلة بالحسد دون ان يبحث عن الاسباب الحقيقية

نحن نؤمن ان العين والحسد موجودان لكن في نفس الوقت لازم نفهم ان كل شيء يحدث باذن

الله وليس كل تعب او فشل سببه الحسد وليس كل الناس حاسدين كما نعتقد احيانا يصبح الحسد

مجرد سبب نعلق عليه اخطاءنا



وهنا نحب نطرح بعض الاسئلة للنقاش هل الحسد فعلا منتشر اكثر من قبل ام اننا اصبحنا نركز

عليه اكثر لماذا اصبحنا نخاف من مشاركة افراحنا هل الخوف من العين اثر على حياتنا وعلاقاتنا

هل سبق وان ظننت ان سبب مشكلة هو الحسد ثم اكتشفت سبب اخر



الموضوع مفتوح للجميع شاركونا اراءكم و تجاربكم بكل صراحة هل ترون ان الحسد سبب في اغلب ما يحدث ام اننا نبالغ في ذلك



في الاخير الايمان بالحسد لا يعني ان نعيش في خوف دائم بل نتحصن ونتوكل على الله ونأخذ بالاسباب

و نحسن الظن بالناس احينا و نحتاط احيانا اخرى اي نوازي بين الحالات





