عشر وصايا لاستقبال رمضان

تعرّف على فضائل شهر رمضان ، وشرف مكانته ، فهذه المعرفة تجعلك تقدره حق قدره ، وتغتنمه كأحسن مايكون ، تذكّر أنّ رمضان هو شهر المغفرة والرحمة ، فكم أعتقت فيه من رقاب ، وغُفرت فيه من ذنوب ، ورُفعت فيه من درجات .تعلّم أحكام الصوم حتى تُكمِل صيامك ، وتؤديه على أكمل وجه ، فالصائمون كُثر ولكنّ ثواب صيامهم متفاوت ، ومن أعظم أسباب التفاوت : تكميل الصوم بتأديته كاملاً موفوراً بواجبته وسننه وآدابه .وهذا أمر ميّسر ، فانظر هدي النبيﷺ في الصوم ، وانظر كتباً مختصرة في أحكامه تعرّفك ماتحتاجه .تخفّف من الذنوب والمعاصي .فهي أكبر عائق لاغتنام مواسم الخير ، وأعظم سبب للحرمان ، وصاحبها معَاقب وهو لايشعر ، فتجده يدرك مواسم الخير ويخرج منها وهو لا يشعر بقيمتها ، ولا يعرف فضلها .فأوصي نفسي وإياك بأن نجدّد التوبة قبل رمضان ، ونجددها إذا دخل رمضان بل وفي كل يوم ، ولنوقن أنّ رحمة الله قريبة من المقبلين عليه .القراءة في سير الصالحين .سلفنا الصالح سادة العبّاد والصالحين عرفوا فضل العبادة ، وأيقنوا بمنزلة رمضان فاغتنموه حق الغنيمة ؛ فتجد أحدهم يصلي غالب الليل ، ونُقلت لنا عنهم صوراً عجيبة لختم القرآن ، وكذلك في الصدقة والبر ونحوها ، فالقراءة في سيرهم تحفّز النّاس على التشبه بهم ، ومجاراة صنيعهم ، فالنفس مولعة بالتأسي ، فدونك سيرهم تأمّل فيها لعلها تكون حافزاً لاغتنام الشهر .النية الصادقة والعزيمة الجادة .سببان عظيمان - بعد توفيق الله - في اغتنام رمضان .فانوِ هذه الأيام : الجد والإجتهاد ومضاعفة العبادات في شهر رمضان ، وأيقن أنّ الله مطلّعٌ على نيتك ، عليمٌ بسريرتك ، فمتى مارأى منك الصدق ، سددك وأعانك .ضع نقاطاً أساسية تسعى لتحقيقها في هذا الشهر ، أولها وأعظمها :المحافظة على صلاة الجماعة ويلحق بها التقدّم للصلاة في أول وقتها ، والحرص على سننها ، ومنها : إلزام النفس بقيام رمضان من أول ليلة حتى نهايته ، ومنها : قراءة القرآن كل يوم ،ومنها : المحافظة على الذكر ، ولزوم الدعاء ونحوها ..وأيقن أنّ من فعل ذلك كان من الرابحين في رمضان .البيئة الصالحة خير معين لك لاغتنام رمضان .فهيئ بيئتك التي تعيش فيها ( من بيت وصحبة ) لتعينك على طاعة الله ، واغتنام الشهر .كم من إنسان نفسه تتوق للطاعة ، ولديه رغبة جادة لفعل الخير ولكن يحول بينه وبين تحقيق مقصده ( البيئة المحيطة به ) فكن جاداً في هذا الأمر ، ولا تساوم فيه .التهيئة النفسيةحدّث نفسك عن رمضان ، ذكّرها بفضائله ، اجعلها تشتاق إليه ، ومنّي النفس ببلوغه .رغّبها باستغلاله ، وبيّن لها فضائله ، وأنّه من أعظم المواسم لزيادة الإيمان ، ورفعة الدرجات في الجنان ...فهذه الأمور ونحوها تجعل النفس تتهيأ لاغتنام الشهر على أكمل حال .الإكثار من الدعاء .جميع ماسبق وغيره لا يملكه إلا الله عز وجل .فأكثر من الدعاء ، وألح في المسألة ، وكرر الطلب ..أن يوفقك الله ويعينك ويسهّل لك طاعته ، ويُحببها إلى نفسك ، ويهيئ لك من الأسباب ماتكون عبداً صالحاً في رمضان ، مغتنماً لأيامه ولياليه ( الله يحبك أن تكون صالحاً ، وأنت تدعوه وتفتقر إليه بهذا الطلب ، أيعقل أنّه لا يحققه لك ! ) .ببلوغك رمضان فُتح لك باباً للجنّة فأسرع الدخول .يارب بلّغنا رمضان ونحن في صحة وعافية .يارب وفقنا فيه لطاعتك ولما تحبه وترضاه ، اللهم اجعله شهر خير ورحمة وعز وكرامة وتوفيقاً ورشاداً .