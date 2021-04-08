الاستعداد لشهر رمضان

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
696
النقاط
51
العمر
59
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
الاستعداد لشهر رمضان:
السنة شجرة، والشهور فروعها، والأيام أغصانها، والساعات أوراقها، وأنفاس العباد ثمرتها،
فشهر رجب أيّام توريقها، وشعبان أيام تفريعها، ورمضان أيام قطافها، والمؤمنون قُطّافها
اسال الله لنا ولكم والى كافة الامة الاسلامية ان يبلغنا رمضان ان شاء الله
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top