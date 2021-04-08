الاستعداد لشهر رمضان:

السنة شجرة، والشهور فروعها، والأيام أغصانها، والساعات أوراقها، وأنفاس العباد ثمرتها،

فشهر رجب أيّام توريقها، وشعبان أيام تفريعها، ورمضان أيام قطافها، والمؤمنون قُطّافها

اسال الله لنا ولكم والى كافة الامة الاسلامية ان يبلغنا رمضان ان شاء الله