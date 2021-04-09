السلام عليكم



متوفر 200€ Paysera للبيع مقابل CCP\baridimob

السعر: 1 اورو = 216 دج

المصدر : صديق

الأولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا





العمولة لا توجد

للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع



- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:

اسم عضوية البائع ( 12amrane) و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ



تنبيهات:

-أقل مبلغ للبيع 50€